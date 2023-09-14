Омичи рассказали, сколько им необходимо денег для счастья

Самые большие запросы у москвичей (265 тысяч), жителей Санкт-Петербурга (230 тысяч), Владивостока (230 тысяч), Хабаровска (220 тысяч) и Ростова-на-Дону (218 тысяч), самые скромные — в Ярославле (177 тысяч), Барнауле (177 тысяч), Кирове (180 тысяч), Волгограде (180 тысяч) и Астрахани (180 тысяч).