Омичи рассказали, сколько им необходимо денег для счастья

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Published Сегодня, 05:58
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Омичам необходимо для счастья 197 тысяч рублей в месяц. Полгода назад эта сумма равнялась 185 тысячам, прошлой осенью — 175 тысячам рублей, а в апреле 2022 года — 172 тысячам. Опрос среди работающего населения провел сервис по поиску работы SuperJob.
Самые большие запросы у москвичей (265 тысяч), жителей Санкт-Петербурга (230 тысяч), Владивостока (230 тысяч), Хабаровска (220 тысяч) и Ростова-на-Дону (218 тысяч), самые скромные — в Ярославле (177 тысяч), Барнауле (177 тысяч), Кирове (180 тысяч), Волгограде (180 тысяч) и Астрахани (180 тысяч).
В конце августа Омскстат опубликовал данные о средне зарплате в регионе. Она составила 57,7 тысяч рублей.