Омичей предупредили об отключениях холодной воды. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
«Росводоканал» на своем сайте опубликовал график ремонтных работ. Омичей ждут отключения холодной воды.
Так, в субботу, 16 сентября, воды не будет в центральной части Омска с 11:00 до 16:00.
Ул. Ленина, 5, 7, 9б;
Ул. К. Либкнехта, 8а, 11;
Ул. Бударина, 1, 15, 3б;
Ул. Гагарина, 3;
Ул. Щербанёва, 2.
В следующий четверг, 21 сентября, воду отключат с 10:00 до 23:00 по следующим адресам:
Ул. Королева, 32, 30, 28, 26/9, 26/8, 26/7, 26а, 26, 26/5, 26/4, 26/3, 26/10, 26/11, 24, 24/2, 24/1, 34;
Ул. 1-я Пригородная, 14/4,14/2,14,14/1;
Ул. Березовая, 29;
Ул. 1-я Дунайская, 28.
Ранее Город55 также рассказывал о других отключениях воды, которые пройдут в Омске 18 и 19 сентября: