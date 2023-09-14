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Омичей предупредили об отключениях холодной воды. Публикуем адреса

14 сентября 2023, 07:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске в десятках домов отключат холодную воду

На участках пройдут ремонтные работы.

«Росводоканал» на своем сайте опубликовал график ремонтных работ. Омичей ждут отключения холодной воды.

Так, в субботу, 16 сентября, воды не будет в центральной части Омска с 11:00 до 16:00.

Ул. Ленина, 5, 7, 9б;
Ул. К. Либкнехта, 8а, 11;
Ул. Бударина, 1, 15, 3б;
Ул. Гагарина, 3;
Ул. Щербанёва, 2.

В следующий четверг, 21 сентября, воду отключат с 10:00 до 23:00 по следующим адресам:

Ул. Королева, 32, 30, 28, 26/9, 26/8, 26/7, 26а, 26, 26/5, 26/4, 26/3, 26/10, 26/11, 24, 24/2, 24/1, 34;
Ул. 1-я Пригородная, 14/4,14/2,14,14/1;
Ул. Березовая, 29;
Ул. 1-я Дунайская, 28.

Ранее Город55 также рассказывал о других отключениях воды, которые пройдут в Омске 18 и 19 сентября:

Десятки домов в Омске останутся без воды. Рассказываем, где и когда
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#Общество#Ремонт#Омск#Омская область#Водоканал#Отключение воды#Ремонт водопровода#Отключение#Евгений Игишев
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