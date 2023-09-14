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Омича, разукрасившего кольца на Аллее олимпийцев, оштрафовали на тысячу рублей

14 сентября 2023, 06:32
Фото: 1MI
Иллюстрация
Мужчина в содеянном раскаялся и на следующее утро собирался стереть рисунок, но конструкцию убрали.

Омича, раскрасившего баллончиком кольца на Аллее олимпийцев, оштрафовали на тысячу рублей. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд.

«Судом установлено, что 07.09.2023 в ночное время Иванов П.С., находясь в общественном месте — Аллее олимпийских чемпионов на берегу Оми по улице Ленина в Омске, выражая явное неуважение к обществу, с помощью баллончика с черной краской нанес надпись и несколько линий на архитектурной композиции „Олимпийские кольца“, повредив ее», — сообщили в телеграм-канале пресс-служб омских судов.

33-летний злоумышленник раскаялся в содеянном, а свой поступок объяснил тем, что был пьян.

Мужчина также рассказал, что на следующее утро планировал стереть рисунок, но конструкции с Аллеи олимпийцев убрали.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест назвал омича, испортившего конструкцию, негодяем и выразил надежду, что нарушитель понесет заслуженное наказание.

В Омске задержали вандала, разукрасившего кольца на Аллее олимпийцев
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#Происшествия#Суд#Наказание#Штраф#Вандализм#Вандал#Мэр Омска#Евгений Игишев#Аллея олимпийских чемпионов
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