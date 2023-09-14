Омича, разукрасившего кольца на Аллее олимпийцев, оштрафовали на тысячу рублей

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:38
Омича, раскрасившего баллончиком кольца на Аллее олимпийцев, оштрафовали на тысячу рублей. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд.
«Судом установлено, что 07.09.2023 в ночное время Иванов П.С., находясь в общественном месте — Аллее олимпийских чемпионов на берегу Оми по улице Ленина в Омске, выражая явное неуважение к обществу, с помощью баллончика с черной краской нанес надпись и несколько линий на архитектурной композиции „Олимпийские кольца“, повредив ее», — сообщили в телеграм-канале пресс-служб омских судов.
33-летний злоумышленник раскаялся в содеянном, а свой поступок объяснил тем, что был пьян.
Мужчина также рассказал, что на следующее утро планировал стереть рисунок, но конструкции с Аллеи олимпийцев убрали.
Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест назвал омича, испортившего конструкцию, негодяем и выразил надежду, что нарушитель понесет заслуженное наказание.