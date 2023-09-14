Названа дата инаугурации губернатора Омской области Виталия Хоценко

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Стала известна дата, когда временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко официально станет главой региона. Его выбрали больше 76% избирателей.
Торжественная церемония вступления Виталия Хоценко в должность состоится в следующую пятницу, 22 сентября. Инаугурация пройдет в рамках заседания Законодательного Собрания Омской области.
Напомним, что выборы состоялись на прошедших выходных, 9 и 10 сентября. За Хоценко, которого выдвинула «Единая Россия», было отдано 389 634 голосов. Вторым на выборах стал Андрей Алехин от КПРФ. За него проголосовали 55 128 человек.
Владимир Казанин от «Коммунистов России» и Максим Макаленко от ЛДПР набрали меньше 10% голосов от общего числа избирателей каждый.