Названа дата инаугурации губернатора Омской области Виталия Хоценко

Напомним, что выборы состоялись на прошедших выходных, 9 и 10 сентября. За Хоценко, которого выдвинула «Единая Россия», было отдано 389 634 голосов. Вторым на выборах стал Андрей Алехин от КПРФ. За него проголосовали 55 128 человек.