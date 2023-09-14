Наркотические вещества найдены в доме актрисы Рамили Искандер

В результате обыска были обнаружены амфетамин и кокаин весом 0,05 грамма в доме Искандер в поселке Марушкинское. Кроме того, под обшивкой двери её автомобиля были найдены два свертка весом 1966 граммов. Последующая экспертиза показала, что в свертках был упакован мефедрон.