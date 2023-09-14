Наркотические вещества найдены в доме актрисы Рамили Искандер

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Согласно данным Telegram-канала, обыск провели сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков в доме 46-летней актрисы, которая работает в Российском академическом молодежном театре, пишет Pravda.Ru.
В результате обыска были обнаружены амфетамин и кокаин весом 0,05 грамма в доме Искандер в поселке Марушкинское. Кроме того, под обшивкой двери её автомобиля были найдены два свертка весом 1966 граммов. Последующая экспертиза показала, что в свертках был упакован мефедрон.
После допроса актрисы, которая стала известна своими ролями во многих сериалах и фильмах, её отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, которая касается производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.
Рамиля Искандер сыграла роль Марии Темрюковны, жены Ивана Грозного, в фильме Лунгина «Царь».