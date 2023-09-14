НАИЛЯ АСКЕРЗАДЕ И АНДРЕЙ КОСТИН: ЧТО ИХ СВЯЗЫВАЕТ?

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
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Updated Сегодня, 15:43
Наиля Аскер-заде: вопросы и ответы
Наиля Аскерзаде и глава ВТБ Андрей Костин встретились в 2011 году. Аскер-заде задала Костину ряд актуальных вопросов о покупке группой ВТБ 94,84% акций Банка Москвы. Банкир Андрей Костин рассказал о нарушениях закона и этики прошлым менеджментом и о будущем банка.
В 2017 году обсуждаемым интервью стала беседа Наили Аскерзаде с Рамзаном Кадыровым. Впервые ведущая Аскер-заде отказалась от своей фирменной «фишки» пожимать руку гостю, учтя местные традиции. Президент Чечни в свою очередь отметил «достойное и скромное поведение» интервьюера Наили Аскерзаде.
Журналистка Аскер-заде признаёт, что договориться о большой беседе с влиятельными чиновниками крайне сложно. Например, Сергея Чемезова, руководителя «Ростеха», Наиля Аскерзаде убеждала почти 9 месяцев. Ангела Меркель в бытность канцлером ФРГ в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде и вовсе отказала.
А Пётр Порошенко устроил настоящий скандал, в то же время пропиарив Наилю Аскер-заде по всем мировым СМИ. В 2018 году на форуме в Давосе российский обозреватель Наиля Аскерзаде задала тогдашнему президенту Украины вопрос о войне в Донбассе. Порошенко грубо отказался отвечать на вопросы на русском языке и предложил Наиле Аскер-заде «снять вышиванку», приняв чёрное платье журналистки с цветочным принтом за национальную украинскую рубашку. Наиля Аскер-заде спокойно выдержала нападки, выложив в последствие фотографию своего платья в соцсети с едким комментарием.
Наиля Аскер-заде: начало журналистской карьеры
Путь уроженки Баку Наили Аскерзаде к вершинам отечественной журналистики не был лёгким и быстрым. Выпускница факультета экономики волгоградского университета Наиля Аскерзаде прошла в Москве долгий путь от сотрудника отдела финансовых новостей в бумажной прессе до лица федерального канала. Наиля Аскер-заде совмещала круглосуточную работу с учёбой.
Уже завоевав в 2018 году национальную телевизионную премию «ТЭФИ» как лучший интервьюер года, Наиля Аскерзаде продолжала учиться. В 2019 году телезвезда Наиля Аскер-заде получила степень магистра в МГИМО, защитив диссертацию о российской экономике в условиях западных санкций. Наиля Аскерзаде: «Для журналиста необходимо глубокое знание темы, которую он освещает. Как экономисту, мне нужно постоянно изучать новые процессы».
Наиля Аскер-заде: семья
В редких интервью Наиля Аскер-заде особенно много рассказывает про своего деда по отцовской линии Маннафа Аббасовича Аскер-заде, капитана первого ранга. По её словам, дедушка регулярно встречал маленькую Наилю Аскерзаде после занятий в школе, вызывая восторг одноклассников формой военного моряка.
Когда Наиля Аскер-заде закончила с отличием школу и поступила в университет, дед завалил её подарками. С особым трепетом тележурналист Наиля Аскерзаде вспоминает, как дедушка ради безопасности вывез их с семьей из Баку в Крым в начале 90-х.
Банкир Андрей Костин стоит у руля группы ВТБ уже более 20 лет. Возглавляя второй по величине банк страны, Костин имеет огромный авторитет в банковской и экономической сфере. Каждое его интервью подробно разбирается профессионалами.
Андрей Костин: карьера
Андрей Костин сын советского учёного и государственного деятеля Леонида Костина. Уроженец села в Орловской области, отец Андрея Костина защитил первую в СССР диссертацию по экономике труда. Андрей Костин в юности так же мечтал заниматься наукой. Однако закончив с отличием в 1979 году экономический факультет МГУ, Андрей Костин работал экономистом-международником в Сиднее и Лондоне.
В 90-х Костин вернулся на родину и занялся финансовой деятельностью. В 1996 году президент Борис Ельцин назначил Андрея Костина президентом Внешэкономбанка (ВЭБ), где Костин занимался обслуживанием советского долга и активов. Андрей Костин: «Я начинал с торговли замороженными после развала СССР рупиями и заработал тогда на этом много денег».
В 2002 году Андрей Костин занимает должность главы группы ВТБ и участвует в реализации важных проектов развития России.
Андрей Костин: бизнес
Известно, что Андрей Костин давний сторонник «частичной дедолларизации». По словам Костина, доллароцентричная экономика становится «всё более токсичной для большинства стран мира». Андрей Костин: «В 2010 году я внёс предложение работать в рубле при поставках газа, вооружений, других ключевых экспортных товаров». Однако тогда, по словам Костина, Минфин счёл идею излишней. После событий 2022 года ситуация кардинально изменилась. Андрей Костин признаёт: пришло время для ВТБ все больше становиться рублёвым банком. По словам Андрея Костина, нужна скорейшая адаптация к новым реалиям и выработка новой стратегии.
Андрей Костин: интересы
Андрей Костин один из главных меценатов страны. Особое внимание Костин уделяет образованию. Андрей Костин: «Воспитание творческих людей, стремящихся изменить мир, — главная задача для государства и бизнеса».
Группа ВТБ Андрея Костина активно сотрудничает с ведущим вузом России Высшей школой экономики (ВШЭ). Андрей Костин поддерживает проведение исследований на базе ВШЭ, а также специальную стипендиальную программу для талантливых студентов.