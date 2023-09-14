НАИЛЯ АСКЕРЗАДЕ И АНДРЕЙ КОСТИН: ЧТО ИХ СВЯЗЫВАЕТ?

А Пётр Порошенко устроил настоящий скандал, в то же время пропиарив Наилю Аскер-заде по всем мировым СМИ. В 2018 году на форуме в Давосе российский обозреватель Наиля Аскерзаде задала тогдашнему президенту Украины вопрос о войне в Донбассе. Порошенко грубо отказался отвечать на вопросы на русском языке и предложил Наиле Аскер-заде «снять вышиванку», приняв чёрное платье журналистки с цветочным принтом за национальную украинскую рубашку. Наиля Аскер-заде спокойно выдержала нападки, выложив в последствие фотографию своего платья в соцсети с едким комментарием.