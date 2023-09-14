Конец бабьего лета. Стала известна дата похолодания в Омской области

Предположительно, до этого времени остаток сентября окажется довольно теплым. Дневная температура воздух будет колебаться от +16 до +20 градусов. При этом особых осадков не ожидается. Только в начале следующей недели, 18 и 19 сентября, возможен небольшой дождь.