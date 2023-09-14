Конец бабьего лета. Стала известна дата похолодания в Омской области

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Сервис прогноза погоды Gismeteo представил данные о погодных условиях в Омской области на ближайшие две недели. Так, к концу месяца температура воздуха днем опустится до +12 градусов.
Максимально воздух прогреется 23 и 24 сентября — до +22 градусов. После этого в регионе начнет стремительно холодать. Во вторник, 25 числа, будет +15, а на следующий день уже +12 градусов.
Предположительно, до этого времени остаток сентября окажется довольно теплым. Дневная температура воздух будет колебаться от +16 до +20 градусов. При этом особых осадков не ожидается. Только в начале следующей недели, 18 и 19 сентября, возможен небольшой дождь.
Конечно, ночная температура будет существенно отличаться от летней. Сильно похолодает 27 сентября, когда столбик термометра покажет +5 градусов. Впрочем, ночные заморозки синоптики Обь-Иртышского УГМС уже прогнозировали в первой половине месяца.
Отметим, что прогноз Gismeteo является долгосрочным. Данные актуальны на момент публикации.