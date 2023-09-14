Компания «БАС» будет предоставлять услуги по перевозкам грузов дронами с «Глонасс»

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Теперь в ООО «БАС» заявляют о намерениях совместно с АО «Глонасс» предоставлять услуги в области грузовых перевозок беспилотниками. Стороны достигли договоренности об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, пишут newizv.ru.
Ожидается, что совместная работа молодой компании «Беспилотные авиационные системы» с «Глонасс» в целом обеспечит ускорение цифровой трансформации транспортной сферы в России. Помимо авиаперевозок, появится, например, возможность применения беспилотников в работах по мониторингу или в целях проведения аэрофотосъемки.
Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко сообщил, что расширение инфраструктуры связи и наблюдения является основным условием для широкого внедрения услуг и сервисов, оказываемых с привлечением беспилотных авиационных систем. Кроме того, АО «Глонасс», как независимый кроссплатформенный игрок с уже сложившейся инфраструктурой, станет оптимальным партнером в деле осуществления проектов, столь актуальных для отечественной сферы беспилотных систем.
Первые коммерческие полеты управляемых дронов уже начались. Специалисты также трудятся над тем, чтобы у беспилотников появилась возможность функционировать в условиях отсутствия сотовой связи. Предполагается, что это может быть особенно востребовано для работы в Арктике или на Дальнем Востоке.
После внедрения дронов в воздушное пространство РФ все полеты БАС будут согласовываться с операторами аэронавигационного обслуживания и органами власти на местах. В дальнейшем это обеспечит «открытие неба» для беспилотников, то есть поспособствует отмене введенных запретов на применение дронов в регионах РФ.
Между тем в компании «БАС» уже рассматривают возможность оказания услуг по франшизе. Как национальный оператор беспилотной авиации, компания получит возможность открыть с этой целью собственные филиалы в регионах РФ.
В планах «БАС» — наращивание собственного авиапарка беспилотников почти до двухсот единиц до конца текущего года. А к началу 2027 года, согласно прогнозам, флот оператора может насчитывать уже четыре сотни летательных аппаратов.
Сегодня в компании проводят испытания с целью установить наиболее перспективные модели дронов, которые можно привлекать к использованию в различных бизнес-сферах.
В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), создавшей ООО «БАС» в сотрудничестве с «Платформой Национальной технологической инициативы» (НТИ), рассказали о готовности большинства регионов РФ запустить новую транспортную отрасль — беспилотную авиацию. Ранее гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих отметил, что рассматривает «БАС» «в качестве локомотива рынка беспилотной авиации в России». По его словам, созданная чуть более года назад компания имеет потенциал для развития соответствующей инфраструктуры и станет в РФ единым центром реализации услуг в области авиаперевозок грузов беспилотниками.