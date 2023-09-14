Компания «БАС» будет предоставлять услуги по перевозкам грузов дронами с «Глонасс»

Первые коммерческие полеты управляемых дронов уже начались. Специалисты также трудятся над тем, чтобы у беспилотников появилась возможность функционировать в условиях отсутствия сотовой связи. Предполагается, что это может быть особенно востребовано для работы в Арктике или на Дальнем Востоке.