Когда KFC станет Ростиксом? Омичам назвали дату переименования ресторанов фастфуда

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Информацию от представителей компании получило издание «NGS55.RU». Сообщается, что ребрендинг ожидает крупную сеть ресторанов быстрого питания уже в октябре этого года и продлится два месяца. До декабря планируется заменить все вывески с названием ресторана в городе.
Однако меню при этом не изменится. Покупателей будут ждать привычные позиции, единственное, с обновленными названиями. Так, например, новые названия получат «Твистер» и «Боксмастер».
Напомним, что в прошлом году по такой же схеме был переименован другой ресторан быстрого питания — «McDonald's». С июня 2022 года он носит название «Вкусно и точна». Новым собственником сети стал кузбасский бизнесмен Александр Говор.