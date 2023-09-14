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Когда KFC станет Ростиксом? Омичам назвали дату переименования ресторанов фастфуда

Когда KFC станет Ростиксом? Омичам назвали дату переименования ресторанов фастфуда

14 сентября 2023, 11:07
Фото: KFC
О скором изменении названия рассказали в пресс-службе компании «Юнирест», управляющей известной сетью в России.

Информацию от представителей компании получило издание «NGS55.RU». Сообщается, что ребрендинг ожидает крупную сеть ресторанов быстрого питания уже в октябре этого года и продлится два месяца. До декабря планируется заменить все вывески с названием ресторана в городе.

Однако меню при этом не изменится. Покупателей будут ждать привычные позиции, единственное, с обновленными названиями. Так, например, новые названия получат «Твистер» и «Боксмастер».

Напомним, что в прошлом году по такой же схеме был переименован другой ресторан быстрого питания — «McDonald's». С июня 2022 года он носит название «Вкусно и точна». Новым собственником сети стал кузбасский бизнесмен Александр Говор.

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#Омск#Санкции#Новости#Общепит#Быстрое питание#Анастасия Баянова
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