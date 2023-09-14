Из руководящего штаба омского «Авангарда» ушел один из директоров

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В пресс-службе «Авангарда» рассказали об изменениях, произошедших в руководстве клуба. В команде освободилось место директора по сопровождению хоккейных команд.
Эту должность занимал Максим Канарейкин. Как выяснилось, он покидает «Авангард». Клуб поблагодарил его за сотрудничество и пожелал удачи на дальнейшем карьерном пути. О новом месте работы Канарейкина не сообщается.
Это сын бывшего тренера «Авангарда» Федора Канарейкина. Он работал с омским клубом в сезоне 2016/2017.
Ранее Город55 писал о том, что в Омск вернулся бывший главный тренер «Авангарда», занимавшийся с командой в период 2018–2022 годов. Канадец Боб Хартли начал работу консультантом с игроками и тренерами омской хоккейной академии.