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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

иллюстрация

Из руководящего штаба омского «Авангарда» ушел один из директоров

14 сентября 2023, 04:34
Фото: Город55
иллюстрация
Речь идет о Максиме Канарейкине.

В пресс-службе «Авангарда» рассказали об изменениях, произошедших в руководстве клуба. В команде освободилось место директора по сопровождению хоккейных команд.

Эту должность занимал Максим Канарейкин. Как выяснилось, он покидает «Авангард». Клуб поблагодарил его за сотрудничество и пожелал удачи на дальнейшем карьерном пути. О новом месте работы Канарейкина не сообщается.

Это сын бывшего тренера «Авангарда» Федора Канарейкина. Он работал с омским клубом в сезоне 2016/2017.

Ранее Город55 писал о том, что в Омск вернулся бывший главный тренер «Авангарда», занимавшийся с командой в период 2018–2022 годов. Канадец Боб Хартли начал работу консультантом с игроками и тренерами омской хоккейной академии.

В Омск из Канады прилетел «золотой» тренер «Авангарда» Боб Хартли
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#Спорт#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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