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Из омского «Авангарда» ушел советник по маркетингу Леонид Гольдман

14 сентября 2023, 05:30
Фото: 1MI
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Он проработал в клубе 5 лет.

Хоккейный клуб «Авангард» покинул советник по маркетингу Леонид Гольдман. Об этом 13 сентября сообщили на публичной странице фанатов команды.

«Это тот человек, кто создавал на протяжении 5 лет имя клубу на просторах СМИ. Тот, кто создавал имидж „Авангарда“ в медиа и один из тех, кто строил с нуля само медиа клуба, которое сейчас является одним из лучших, если не лучшим, в нашей лиге. Человек, который устраивал встречи болельщиков с Александром Владимировичем [Крыловым] и вообще наладил отличный контакт клуба с болельщиками», — говорится в сообщении.

Ранее Город55 рассказывал, что из «Авангарда» также ушел директор по сопровождению хоккейных команд Максим Канарейкин.

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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Авангард хоккей#Евгений Игишев#Хоккейный клуб
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