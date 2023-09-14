Из омского «Авангарда» ушел советник по маркетингу Леонид Гольдман

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:37
Хоккейный клуб «Авангард» покинул советник по маркетингу Леонид Гольдман. Об этом 13 сентября сообщили на публичной странице фанатов команды.
«Это тот человек, кто создавал на протяжении 5 лет имя клубу на просторах СМИ. Тот, кто создавал имидж „Авангарда“ в медиа и один из тех, кто строил с нуля само медиа клуба, которое сейчас является одним из лучших, если не лучшим, в нашей лиге. Человек, который устраивал встречи болельщиков с Александром Владимировичем [Крыловым] и вообще наладил отличный контакт клуба с болельщиками», — говорится в сообщении.
Ранее Город55 рассказывал, что из «Авангарда» также ушел директор по сопровождению хоккейных команд Максим Канарейкин.