Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Иллюстрация

Искали по номерам. Предприимчивый омский пенсионер помог раскрыть свое же убийство

14 сентября 2023, 13:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омского убийцу и вора смоги найти по номерам украденных купюр

58-летний житель Большереченского района предстанет перед судом за кражу, разбой и убийство.

По данным следствия, 30 ноября 2022 года мужчина проник в дом пенсионера через окно. Злоумышленник знал, что он хранит в помещении большие суммы наличными и решил их украсть. Обвиняемый проник в дом через окно, избил пенсионера палкой и украл 12 000 рублей. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Позже вор узнал, что дом убитого пустует, и решил вернуться, чтобы найти большую сумму. Так, мужчина повторно проник в жилище и нашел в кладовой комнате спрятанные деньги — больше 400 000 рублей.

Однако все оказалось не так просто. В ходе проверки следователи установили, что погибший вел тетрадь, куда записывал номера всех денежных купюр, которые у него были. По этим номерам удалось установить личность человека, который расплачивался ими в магазине.

«Изъятые в ходе обыска оставшиеся деньги также совпадали с номерами украденных, что позволило доказать причастность обвиняемого к совершению указанных преступлений», — добавили в пресс-службе следственного комитета.

Уголовное дело по факту убийства, разбоя и кражи направлено в суд для рассмотрения по существу. Основательная доказательная база позволила следователям утвердить обвинительное заключение.

Фото: Прокуратура Омской области
В Омской области мужчина взломал замок на входной двери и украл у односельчанки плиту
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Грабеж#Нападение#Разбой#Новости#Убийца#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Названа дата инаугурации губернатора Омской области Виталия Хоценко
Сегодня, 08:00
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Сегодня, 06:21
Экс-застройщик школы в «Ясной поляне» под Омском объяснил «перечисление» лишних денег
Сегодня, 09:44
Омичи рассказали, сколько им необходимо денег для счастья
Сегодня, 05:58
После авиаинцидента Хоценко высказался о строительстве аэропорта за чертой Омска
Сегодня, 02:54
Конец бабьего лета. Стала известна дата похолодания в Омской области
Сегодня, 08:42