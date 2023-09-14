Искали по номерам. Предприимчивый омский пенсионер помог раскрыть свое же убийство

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По данным следствия, 30 ноября 2022 года мужчина проник в дом пенсионера через окно. Злоумышленник знал, что он хранит в помещении большие суммы наличными и решил их украсть. Обвиняемый проник в дом через окно, избил пенсионера палкой и украл 12 000 рублей. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице от полученных травм.
Позже вор узнал, что дом убитого пустует, и решил вернуться, чтобы найти большую сумму. Так, мужчина повторно проник в жилище и нашел в кладовой комнате спрятанные деньги — больше 400 000 рублей.
Однако все оказалось не так просто. В ходе проверки следователи установили, что погибший вел тетрадь, куда записывал номера всех денежных купюр, которые у него были. По этим номерам удалось установить личность человека, который расплачивался ими в магазине.
«Изъятые в ходе обыска оставшиеся деньги также совпадали с номерами украденных, что позволило доказать причастность обвиняемого к совершению указанных преступлений», — добавили в пресс-службе следственного комитета.
Уголовное дело по факту убийства, разбоя и кражи направлено в суд для рассмотрения по существу. Основательная доказательная база позволила следователям утвердить обвинительное заключение.