Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Напомним, что с января 2023 года минимальный размер оплаты труда в России составил 16 242 рубля ежемесячно. После проведения индексации в 2024 году значение вырастет до 19 242 рублей.
Минимальный размер оплаты труда регулирует заработную плату, а также используется для расчета суммы пособий. В январе 2018 года в России был установлен МРОТ в размере 9 489 рублей. В том же году в мае его значение было увеличено на 1 674 рубля, до 11 163 руб.
С января 2019 года показатель составил 11 280 рублей, а ровно через год его значение выросло до 12 130 рублей. В 2021 году минимальный размер оплаты труда вырос до 12,7 тысячи рублей. В прошлом году индексация проводилась дважды — в январе и июне (до 13,8 и 15,2 тысячи рублей соответственно). С января текущего года его значение составило 16 242 рубля.
Обратите внимание, что эти значения являются федеральными, на уровне регионов показатель МРОТ может быть увеличен. Так, в Омске соответствующий показатель умножается на районный коэффициент (1.15).
Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках Совета по стратегическому развитию сообщил о том, что МРОТ будет повышен с января следующего года.
«С 1 января МРОТ был повышен на 6,3%, сейчас он составляет 16 242 рубля в месяц. А с 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников», — сказал президент РФ.
Ежегодное повышение минимального размера оплаты труда способствует повышению уровня благосостояния граждан и улучшению качества жизни. В том числе увеличивается заработная плата у ряда категорий низкооплачиваемых сотрудников, таких как молодые специалисты, работники без опыта.
Имеют связь с МРОТ и некоторые социальные выплаты. С его учетом рассчитывается размер социальных пособий для граждан, оформляющих больничный лист, пособие по беременности и родам, безработице.
Отмечается, что если сотрудник, к примеру, болел в течение месяца, сумма выплат по больничному листу не может быть ниже МРОТ.