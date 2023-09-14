Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

С января 2019 года показатель составил 11 280 рублей, а ровно через год его значение выросло до 12 130 рублей. В 2021 году минимальный размер оплаты труда вырос до 12,7 тысячи рублей. В прошлом году индексация проводилась дважды — в январе и июне (до 13,8 и 15,2 тысячи рублей соответственно). С января текущего года его значение составило 16 242 рубля.