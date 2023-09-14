Герпетолог: укус куфии может иметь фатальные последствия для человека

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По словам эксперта, тропическая змея не сможет выжить на улице в холодную погоду. Герпетологи-любители и террариумисты содержат таких змей в домашних условиях. Они яркие и красивые, но очень опасные, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Черлин полагает, что пострадавший сам привлек нападение змеи, так как подобные случаи часто происходят из-за ошибок в обращении с рептилией. Он отмечает, что правильное и продуманное поведение может предотвратить подобные происшествия, подобно тому, как соблюдение правил безопасности на улице помогает избежать ДТП.
Яд филиппинской куфии может быть смертельным для человека. Прогнозы по состоянию мужчины, который был укушен, очень печальные. Яд воздействует на нервную систему, внутренние органы и ткани, что может привести к некрозам и вплоть до ампутации конечностей, если человек выживет.
Кроме того, есть проблема с поиском подходящего лекарства для пострадавшего. Возможно, его будет сложно найти. Врачи, вероятно, смогут использовать общие средства для снятия симптомов отравления, но противоядие будет трудно достать, хотя оно существует. Куфия относится к редким гремучим змеям, которых в России практически нет, поэтому широко распространенной сыворотки не будет. Больницы имеют противоядия от змей, которые обитают в стране.