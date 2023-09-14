Герпетолог: укус куфии может иметь фатальные последствия для человека

Кроме того, есть проблема с поиском подходящего лекарства для пострадавшего. Возможно, его будет сложно найти. Врачи, вероятно, смогут использовать общие средства для снятия симптомов отравления, но противоядие будет трудно достать, хотя оно существует. Куфия относится к редким гремучим змеям, которых в России практически нет, поэтому широко распространенной сыворотки не будет. Больницы имеют противоядия от змей, которые обитают в стране.