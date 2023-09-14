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Генпрокурор РФ встретился с коллегой из Китая

14 сентября 2023, 17:34
В Москве состоялась встреча между Генеральным прокурором России Игорем Красновым и членом постоянного комитета центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины Му Хунъюй. Это событие прошло по инициативе китайской стороны, сообщила пресс-служба ведомства.

На встрече Краснов отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли нового уровня. Он также подчеркнул, что двусторонние связи между странами находятся в самой высокой точке развития. Об этом пишет 360tv.ru.

Генеральный прокурор рассказал Му Хунъюю о широких полномочиях Генпрокуратуры РФ в контроле за исполнением законов. Он особо упомянул о роли в борьбе с коррупцией, где прокуроры контролируют расходы и доходы чиновников, а также принимают меры по возмещению ущерба, причиненного коррупционными действиями.

Краснов отметил, что в России с большим интересом следят за успехами Китая в антикоррупционной политике. Он также упомянул о приоритетной задаче российских прокуроров — проведение антикоррупционного просвещения, как внутри страны, так и на международной арене.

Во время обсуждения Му Хунъюй рассказал о планах провести выставку работ призеров Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы, организуемого Генпрокуратурой РФ. Это мероприятие будет подготовлено в рамках 10-й сессии конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции.

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