Генпрокурор РФ встретился с коллегой из Китая

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
На встрече Краснов отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли нового уровня. Он также подчеркнул, что двусторонние связи между странами находятся в самой высокой точке развития. Об этом пишет 360tv.ru.
Генеральный прокурор рассказал Му Хунъюю о широких полномочиях Генпрокуратуры РФ в контроле за исполнением законов. Он особо упомянул о роли в борьбе с коррупцией, где прокуроры контролируют расходы и доходы чиновников, а также принимают меры по возмещению ущерба, причиненного коррупционными действиями.
Краснов отметил, что в России с большим интересом следят за успехами Китая в антикоррупционной политике. Он также упомянул о приоритетной задаче российских прокуроров — проведение антикоррупционного просвещения, как внутри страны, так и на международной арене.
Во время обсуждения Му Хунъюй рассказал о планах провести выставку работ призеров Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы, организуемого Генпрокуратурой РФ. Это мероприятие будет подготовлено в рамках 10-й сессии конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции.