«Газпромнефть — Графитек» и ОмГТУ заключили соглашение об усилении взаимодействия

Омский государственный технический университет входит в систему «Лига вузов Газпром нефти», которая объединяет компанию и 35 ведущих вузов страны. Партнеры проводят общие исследовательские работы и развивают новые образовательные программы. Участники «Лиги вузов» получают доступ к информации о направлениях развития технологических проектов «Газпром нефти», а также о потребностях компании в новых кадрах. Ежегодно практику и стажировку в «Газпром нефти» проходят сотни студентов, которые после выпуска начинают работать в компании.