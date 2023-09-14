«Газпромнефть — Графитек» и ОмГТУ заключили соглашение об усилении взаимодействия

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Updated Сегодня, 12:47
Первым совместным проектом стал запуск нового профиля бакалавриата «Машины и оборудование переработки углеродных материалов» на базе кафедры «Технологические машины и оборудование». Образовательная программа стартовала в сентябре 2023 года.
Студентов обучат технологиям производства графитированных электродов, включая особенности применения этих компонентов в сталелитейной промышленности, мониторинг качества, работу с автоматизированным оборудованием. Ряд профильных дисциплин будут преподавать эксперты «Газпромнефть — Графитек».
Александр Панов, генеральный директор «Газпромнефть — Графитек»:
«ОмГТУ — один из ведущих вузов Омской области и надежный партнер в части научных исследований. Новое соглашение предусматривает расширение сотрудничества и реализацию проектов для подготовки кадров, востребованных в металлургической отрасли. Вуз предлагает все для организации качественного учебного процесса — опытный профессорско-преподавательский состав, новейшее оборудование и современные лаборатории. Уверен, студенты получат фундаментальные теоретические знания и практические навыки, которые необходимы для дальнейшего профессионального развития».
Василий Фефелов, и. о. ректора ОмГТУ:
«Сотрудничество ОмГТУ и „Газпромнефть — Графитек“ началось относительно недавно. Уже в этом году мы совместно осуществили первый набор обучающихся на профиль „Машины и оборудование переработки углеродных материалов“ — в наш университет поступило 15 студентов. В рамках учебы они познакомятся с производственными процессами и оборудованием по переработке углеродных материалов и созданию графитированных электродов, получат знания в области механики, химии, современных вычислительных методов в данном направлении. Наше партнерство абсолютно точно будет развиваться и дальше, впереди нас ждут новые интересные проекты и начинания».
Напомним, «Газпром нефть» реализует проект строительства в Омской области высокотехнологичного предприятия по производству графитированных электродов UНР (Ultra High Power — сверхвысокая мощность). В 2022 году «Газпромнефть-Графитек» стала ключевым резидентом особой экономической зоны «Авангард» в Омской области.
Омский государственный технический университет входит в систему «Лига вузов Газпром нефти», которая объединяет компанию и 35 ведущих вузов страны. Партнеры проводят общие исследовательские работы и развивают новые образовательные программы. Участники «Лиги вузов» получают доступ к информации о направлениях развития технологических проектов «Газпром нефти», а также о потребностях компании в новых кадрах. Ежегодно практику и стажировку в «Газпром нефти» проходят сотни студентов, которые после выпуска начинают работать в компании.