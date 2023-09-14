Форвард омского «Авангарда» Буше о травме от Грачева: «Я сам налетел ртом на клюшку»

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше высказался о травме, которую он получил в игре с хабаровским «Амуром».
«У меня порез на губе, мне наложили швы, я потерял зуб, но я полностью готов играть. Начиная с того момента, как вернулся с поездки домой на рождение сына, я это и делаю», — пояснил Рид Буше.
При этом форвард «ястребов» не винит Евгения Грачева за полученную травму, мол, такое бывает.
«Уверен, что это было абсолютно не умышленно, там шла борьба, я буквально налетел ртом на клюшку. Такое бывает в хоккее, это нормально», — заявил Буше.
Между тем после той игры, которая закончилась разгромным поражением «Авангарда» со счетом 1:5, главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов съязвил про травму Буше и назвал его уход со льда до конца матча одним из ключевых моментов в игре.