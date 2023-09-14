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Рид Буше никого не винит в травме

Форвард омского «Авангарда» Буше о травме от Грачева: «Я сам налетел ртом на клюшку»

14 сентября 2023, 19:40
Фото: ХК Авангард
Рид Буше никого не винит в травме

Нападающий омского «Авангарда» Буше никого не винит в травме в игре с «Амуром

В том «взаимодействии» с игроком хабаровского «Амура» хоккеист лишился зуба и получил рассечение.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше высказался о травме, которую он получил в игре с хабаровским «Амуром».

«У меня порез на губе, мне наложили швы, я потерял зуб, но я полностью готов играть. Начиная с того момента, как вернулся с поездки домой на рождение сына, я это и делаю», — пояснил Рид Буше.
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При этом форвард «ястребов» не винит Евгения Грачева за полученную травму, мол, такое бывает.

«Уверен, что это было абсолютно не умышленно, там шла борьба, я буквально налетел ртом на клюшку. Такое бывает в хоккее, это нормально», — заявил Буше.

Между тем после той игры, которая закончилась разгромным поражением «Авангарда» со счетом 1:5, главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов съязвил про травму Буше и назвал его уход со льда до конца матча одним из ключевых моментов в игре.

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