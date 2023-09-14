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Эксперт: WhatsApp будет зарабатывать на рекламе с помощью новых каналов

14 сентября 2023, 17:30
Компания WhatsApp, согласно словам эксперта по IT Артема Геллера, планирует добавить в свой мессенджер функцию создания каналов для возможности получения дохода от рекламы.

По мнению Геллера, такой шаг направлен на удержание пользователей в приложении и показ рекламных материалов.

В интервью 360tv.ru он также отметил, что WhatsApp до сих пор не был поставщиком информации, что, вероятно, является причиной того, что мессенджер не был заблокирован в России. Однако, если введение каналов превратит его в источник информации, то он может столкнуться с запрещающей механикой. В результате, возможно, мессенджер будет заблокирован.

#Общество
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