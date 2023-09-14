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Новый подрядчик строительства школы пока не определен

Экс-застройщик школы в «Ясной поляне» под Омском объяснил «перечисление» лишних денег

14 сентября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Новый подрядчик строительства школы пока не определен

Экс-застройщик школы в «Ясной поляне» заявил, что не получал «лишних» денег

Московское ООО «Капитал развитие» заявило, что «излишки» поступили не на счет компании, а на казначейский счет, который открыт заказчиком строительства.

Экс-застройщик школы в микрорайоне «Ясная поляна», ООО «Капитал развитие», с которым в одностороннем порядке расторгли контракт, прокомментировал выделение якобы «лишних» 245 млн рублей за строительство.

Лишенный контракта застройщик школы в омской Ясной Поляне получил «лишние» 245 млн
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«По ФЗ-44 (основной закон, который регламентирует Госзакупки — прим. ред.) денежные средства на реализацию проектов, в частности, строительства школ, зачисляются на казначейский счет. Денежные средства с этого казначейского счета перечисляются заказчиком на счет исполнителя (подрядчика) только по факту выполненных работ после подписания актов выполненных работ с обеих сторон», — пояснили в компании «Капитал развитие».

Еще в феврале 2023 года заказчиком строительства школы был перечислен аванс на закупку стройматериалов.

«Заказчиком строительства школы в „Ясной поляне“ БУОО „Омскоблстройзаказчик“ в феврале 2023 года был перечислен целевой аванс в размере 270 млн рублей на лицевой счет, открытый в казначействе. Подчеркнем: 270 млн рублей перевели на этот казначейский счет, а не на счет подрядчика ООО „Капитал Развитие“», — заявили в компании.

Далее, как заверил экс-подрядчик, часть из этих средств была действительно переведена на счет «Капитал развитие» за закупки материалов и за работы, которые уже были выполнены на объекте.

«Оставшиеся 245 млн, которые обозначены как „лишние“, на счет компании ООО „Капитал Развитие“ не поступали. Они продолжают оставаться на балансе казначейского счета», — заявил застройщик.

После определения другого подрядчика, все средства с казначейского счета будут перечисляться уже ему.

Между тем, как заявили в «Капитал Развитии», на объекте после одностороннего расторжения контракта они работали до 8 сентября и сейчас подсчитывают объем выполненных работ, после чего эти документы уйдут «Омскоблстройзаказчику» для оплаты.

«В случае если Заказчик откажется принимать работы по каким-либо причинам, нами будет направлен иск в Арбитражный суд», — заявили в компании.

Напомним, что контракт с «Капитал развитием» расторгнут якобы из-за несоблюдения сроков строительства, однако в самой компании заявили, что это заказчик передал им проект с существенными недоработками, из-за чего его пришлось дорабатывать.

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