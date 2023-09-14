Депутат Госдумы предложил поощрять патриотичных школьников

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Сейчас такие баллы предоставляются абитуриентам, которые достигли успехов в спорте, учебе или волонтерстве. Однако члены «Движения Первых», молодежного общественного движения, не получают такого преимущества, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сергей Колунов, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», выразил желание поддержать и поощрить ребят из «Движения Первых». Он отметил, что эти молодые люди являются двигателями патриотизма среди сверстников, продвигают традиционные ценности и поддерживают культуру и историю России. Колунов считает, что их труд должен быть оценен дополнительными баллами при поступлении в вузы. Вскоре письмо с этим предложением будет направлено министру просвещения РФ и главе Росмолодежи.
Поддержку идеи выразил также Илья Вольфсон, другой депутат Госдумы. Он считает, что государству важно вернуть традиционные моральные ценности, историю и культуру России привлекательными для молодежи. Вольфсон подчеркнул значимость работы «Движения Первых» и призвал поддержать молодых людей, занимающихся перспективными проектами. По его мнению, любая такая работа должна быть вознаграждена.