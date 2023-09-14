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Депутат Госдумы предложил поощрять патриотичных школьников

14 сентября 2023, 11:02
В Госдуме появилась инициатива поощрять патриотично настроенных выпускников дополнительными баллами к ЕГЭ.

Сейчас такие баллы предоставляются абитуриентам, которые достигли успехов в спорте, учебе или волонтерстве. Однако члены «Движения Первых», молодежного общественного движения, не получают такого преимущества, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сергей Колунов, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», выразил желание поддержать и поощрить ребят из «Движения Первых». Он отметил, что эти молодые люди являются двигателями патриотизма среди сверстников, продвигают традиционные ценности и поддерживают культуру и историю России. Колунов считает, что их труд должен быть оценен дополнительными баллами при поступлении в вузы. Вскоре письмо с этим предложением будет направлено министру просвещения РФ и главе Росмолодежи.

Поддержку идеи выразил также Илья Вольфсон, другой депутат Госдумы. Он считает, что государству важно вернуть традиционные моральные ценности, историю и культуру России привлекательными для молодежи. Вольфсон подчеркнул значимость работы «Движения Первых» и призвал поддержать молодых людей, занимающихся перспективными проектами. По его мнению, любая такая работа должна быть вознаграждена.

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