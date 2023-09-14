Депутат Госдумы предложил поощрять патриотичных школьников

Сергей Колунов, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», выразил желание поддержать и поощрить ребят из «Движения Первых». Он отметил, что эти молодые люди являются двигателями патриотизма среди сверстников, продвигают традиционные ценности и поддерживают культуру и историю России. Колунов считает, что их труд должен быть оценен дополнительными баллами при поступлении в вузы. Вскоре письмо с этим предложением будет направлено министру просвещения РФ и главе Росмолодежи.