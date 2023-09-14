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Published Сегодня, 14:03

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Updated Сегодня, 14:05

Прокуратура проведет проверку по факту избиения школьницы группой подростков

Безнаказанными не останутся. Избиением 11-летней омички заинтересовалась прокуратура

14 сентября 2023, 14:03
Фото: 1MI

Прокуратура проведет проверку по факту избиения школьницы группой подростков

Прокуратура Советского округа организована проверку после многочисленных сообщений средств массовой информации.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению органами власти и образовательными организациями закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Также на контроль поставлен ход проверочных мероприятий по заявлению матери 11-летней девочки.

Напомним, что о жестоком избиении школьницы группой подростков полиции рассказала ее мама. Инцидент произошел в поселке Береговой. После произошедшего девочку опросили и направили на медицинский осмотр, с причастными к преступлению же работают социальные педагоги.

Неописуемая жестокость. В Омске группа подростков избила 11-летнюю девочку
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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Подростки#Новости#Жестокость#Анастасия Баянова
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