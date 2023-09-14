Безнаказанными не останутся. Избиением 11-летней омички заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению органами власти и образовательными организациями закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Также на контроль поставлен ход проверочных мероприятий по заявлению матери 11-летней девочки.
Напомним, что о жестоком избиении школьницы группой подростков полиции рассказала ее мама. Инцидент произошел в поселке Береговой. После произошедшего девочку опросили и направили на медицинский осмотр, с причастными к преступлению же работают социальные педагоги.