Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Бензин на Южном Урале остается одним из самых дешевых в стране

14 сентября 2023, 07:27
На Южном Урале бензин марки АИ-92 можно приобрести по одной из самых низких цен в стране. За литр этого вид топлива здесь приходится заплатить 43,5 рубля. По информации представителей контрольно-счетной палаты области, средняя стоимость литра горючего составляет 43,49 рубля.

Тем не менее, на первых двух местах в рейтинге самых дешевых регионов оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (40,74 рубля за литр) и Республика Коми (43,05 рубля за литр). Стоит отметить, что самыми дорогими регионами по стране являются Чукотский автономный округ, где цена на бензин составляет 63 рубля за литр, и среднее значение для всей страны — 47,14 рубля за литр, пишет fedpress.ru.

Что касается бензина марки АИ-95, то на Южном Урале он также входит в топ-5 самых недорогих регионов. За литр этого топлива в Челябинской области придется заплатить 47,61 рубля.

Подпишитесь
Названа дата инаугурации губернатора Омской области Виталия Хоценко
Сегодня, 08:00
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Сегодня, 06:21
Экс-застройщик школы в «Ясной поляне» под Омском объяснил «перечисление» лишних денег
Сегодня, 09:44
Омичи рассказали, сколько им необходимо денег для счастья
Сегодня, 05:58
После авиаинцидента Хоценко высказался о строительстве аэропорта за чертой Омска
Сегодня, 02:54
Конец бабьего лета. Стала известна дата похолодания в Омской области
Сегодня, 08:42