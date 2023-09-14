Бензин на Южном Урале остается одним из самых дешевых в стране

Тем не менее, на первых двух местах в рейтинге самых дешевых регионов оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (40,74 рубля за литр) и Республика Коми (43,05 рубля за литр). Стоит отметить, что самыми дорогими регионами по стране являются Чукотский автономный округ, где цена на бензин составляет 63 рубля за литр, и среднее значение для всей страны — 47,14 рубля за литр, пишет fedpress.ru.