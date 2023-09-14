АвтоВАЗ собрал первую партию Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В отечественной автомобильной индустрии за «восточных партнеров» обычно считаются китайские поставщики. Тем не менее, на данный момент нет точной информации о компании, которая поставила вариаторы для АвтоВАЗа, пишет Pravda.Ru.
По данным источников, на данный момент произведено всего три автомобиля Lada Vesta с новой трансмиссией — два универсала и один седан. Эти автомобили будут протестированы, чтобы убедиться в работоспособности вариатора.
Ранее сообщалось, что вариатор будет устанавливаться на автомобили Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы. Серийное производство автомобилей Lada Vesta с новой трансмиссией может начаться до конца 2023 года. Стоит отметить, что ранее эти автомобили комплектовались вариаторами от японской компании Jatco.