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АвтоВАЗ собрал первую партию Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией

14 сентября 2023, 06:44
Завод компании АвтоВАЗ завершил сборку первой партии автомобилей Lada Vesta, которые теперь оснащены специальной трансмиссией, предоставленной восточным партнером. На фотографии, опубликованной компанией, запечатлены автомобили Lada Vesta, произведенные на заводе.

В отечественной автомобильной индустрии за «восточных партнеров» обычно считаются китайские поставщики. Тем не менее, на данный момент нет точной информации о компании, которая поставила вариаторы для АвтоВАЗа, пишет Pravda.Ru.

По данным источников, на данный момент произведено всего три автомобиля Lada Vesta с новой трансмиссией — два универсала и один седан. Эти автомобили будут протестированы, чтобы убедиться в работоспособности вариатора.

Ранее сообщалось, что вариатор будет устанавливаться на автомобили Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы. Серийное производство автомобилей Lada Vesta с новой трансмиссией может начаться до конца 2023 года. Стоит отметить, что ранее эти автомобили комплектовались вариаторами от японской компании Jatco.

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