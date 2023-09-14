Авокадо и орехи: полезные продукты для сердечно-сосудистой системы

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Анастасия Кондаурова, диетолог из КДЦ «Диетологи России», назвала основные продукты, способные снизить риск тромбов и иметь положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Лук и чеснок содержат аллицин, который уменьшает вязкость крови и влияет на уровень холестерина. Тот же эффект обладает авокадо благодаря олеиновой кислоте. Грецкие орехи, миндаль и фисташки содержат аргинин, который расширяет сосуды. Все эти продукты предотвращают образование тромбов и улучшают состояние сердца и кровеносной системы.
Также полезным будет употребление винограда, который содержит мощные антиоксиданты — полифенолы, защищающие сосуды от воспалений и повреждений. Виноград также содержит витамин C и эллаговую кислоту, которые уменьшают риск тромбов. Баклажаны также подходят для достижения этих целей, так как содержат антоцианы, которые имеют антиоксидантные свойства и защищают организм от воспалений, способных привести к тромбозу.