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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 12:23

Авокадо и орехи: полезные продукты для сердечно-сосудистой системы

14 сентября 2023, 11:04
Несоблюдение здорового образа жизни и неправильное питание часто ведут к повышенной вязкости крови и риску тромбоза. Однако существуют продукты, которые могут защитить от таких проблем и улучшить состояние сердца и сосудов.

Анастасия Кондаурова, диетолог из КДЦ «Диетологи России», назвала основные продукты, способные снизить риск тромбов и иметь положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Лук и чеснок содержат аллицин, который уменьшает вязкость крови и влияет на уровень холестерина. Тот же эффект обладает авокадо благодаря олеиновой кислоте. Грецкие орехи, миндаль и фисташки содержат аргинин, который расширяет сосуды. Все эти продукты предотвращают образование тромбов и улучшают состояние сердца и кровеносной системы.

Также полезным будет употребление винограда, который содержит мощные антиоксиданты — полифенолы, защищающие сосуды от воспалений и повреждений. Виноград также содержит витамин C и эллаговую кислоту, которые уменьшают риск тромбов. Баклажаны также подходят для достижения этих целей, так как содержат антоцианы, которые имеют антиоксидантные свойства и защищают организм от воспалений, способных привести к тромбозу.

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