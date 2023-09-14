Авокадо и орехи: полезные продукты для сердечно-сосудистой системы

Также полезным будет употребление винограда, который содержит мощные антиоксиданты — полифенолы, защищающие сосуды от воспалений и повреждений. Виноград также содержит витамин C и эллаговую кислоту, которые уменьшают риск тромбов. Баклажаны также подходят для достижения этих целей, так как содержат антоцианы, которые имеют антиоксидантные свойства и защищают организм от воспалений, способных привести к тромбозу.