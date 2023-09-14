Аналитики рассказали, почему москвичи все чаще переезжают за МКАД

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Часто люди, желая сэкономить на покупке квартиры в столице, рассматривают варианты в городах, которые находятся сразу за пределами МКАД, так как дорога до Москвы занимает всего несколько минут. Однако разница в ценах между центром Москвы и окраиной действительно может быть значительной, как показывает исследование «Авито Недвижимости», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно данным аналитиков, самая большая разница в стоимости жилья на вторичном рынке наблюдается в паре «Химки — Куркино». Средняя цена на квартиры в Химках составляет 9,1 миллиона рублей, в то время как в Куркино — 23,4 миллиона рублей, то есть разница достигает 159%.
Причина здесь связана с площадью квартир — в московском районе на севере города она в среднем на 33 квадратных метра больше. В пересчете на квадратный метр разница составляет 55%: 185 тысяч рублей за квадратный метр в Химках и 285 тысяч — в Куркино.
Также значительная разница в цене наблюдается в парах «Красногорск — Строгино» (квартиры на западе от центра Москвы дороже на 75%) и «Видное — Бирюлево Восточное» (разница в 60% в пользу района на юге столицы). Наименьшая разница в цене на вторичном рынке — в парах «Реутов — Ивановское» (стоимость квартиры в районе Москвы всего на 5% выше) и «Котельники — Капотня» (разница — 9%). Районы находятся на востоке и юго-востоке соответственно.
Это объясняется тем, что причин для такой разницы в ценах много, и основная из них — разные потребности покупателей. Некоторым людям важно, чтобы устройство ребенка в сад было проще, а школа находилась недалеко от дома, для других важен размер коммунальных платежей, третьим — транспортная доступность, отсутствие пробок и наличие парковки рядом с домом, а для четвертых — ликвидность жилья. Об этом рассказал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость».