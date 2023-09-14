Аналитики рассказали, почему москвичи все чаще переезжают за МКАД

Это объясняется тем, что причин для такой разницы в ценах много, и основная из них — разные потребности покупателей. Некоторым людям важно, чтобы устройство ребенка в сад было проще, а школа находилась недалеко от дома, для других важен размер коммунальных платежей, третьим — транспортная доступность, отсутствие пробок и наличие парковки рядом с домом, а для четвертых — ликвидность жилья. Об этом рассказал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость».