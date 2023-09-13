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Задержан подозреваемый в жестоком убийстве травматолога и мигранта в Москве

13 сентября 2023, 12:56
По информации из источника «МК», задержанный мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве травматолога Доршо Аюшеева и мигранта из Киргизии на севере Москвы, познакомился с жертвами через интернет-сообщения. Он приехал из Узбекистана незадолго до событий.

По данным следствия, 56-летний врач познакомился с молодым человеком перед трагедией, а 11 сентября пригласил его в свою квартиру на улице Фестивальной.

Следователи выяснили, что мигрант использовал кухонный нож для убийства доктора и отрезал ему голову. Убийца забрал с собой банковские карты жертвы и совершил несколько небольших покупок, пишет Pravda.Ru.

После этого преступник направился в ближайший парк «Дружба», где они договорились встретиться с 25-летним гастарбайтером из Киргизии. И они познакомились через тот же интернет-мессенджер. Встреча закончилась вторым жестоким убийством. Тело мигранта без головы обнаружил охранник.

Сообщается, что подозреваемый работал разнорабочим в Московском регионе. Он прилетел из Узбекистана 10 сентября. Мужчина является сиротой и был воспитан дядей, который, предположительно, насиловал его. Причины преступлений задержанный не раскрыл, его направят на психиатрическую экспертизу.

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