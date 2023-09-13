Задержан подозреваемый в жестоком убийстве травматолога и мигранта в Москве

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
По данным следствия, 56-летний врач познакомился с молодым человеком перед трагедией, а 11 сентября пригласил его в свою квартиру на улице Фестивальной.
Следователи выяснили, что мигрант использовал кухонный нож для убийства доктора и отрезал ему голову. Убийца забрал с собой банковские карты жертвы и совершил несколько небольших покупок, пишет Pravda.Ru.
После этого преступник направился в ближайший парк «Дружба», где они договорились встретиться с 25-летним гастарбайтером из Киргизии. И они познакомились через тот же интернет-мессенджер. Встреча закончилась вторым жестоким убийством. Тело мигранта без головы обнаружил охранник.
Сообщается, что подозреваемый работал разнорабочим в Московском регионе. Он прилетел из Узбекистана 10 сентября. Мужчина является сиротой и был воспитан дядей, который, предположительно, насиловал его. Причины преступлений задержанный не раскрыл, его направят на психиатрическую экспертизу.