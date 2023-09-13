Задержан подозреваемый в жестоком убийстве травматолога и мигранта в Москве

По информации из источника «МК», задержанный мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве травматолога Доршо Аюшеева и мигранта из Киргизии на севере Москвы, познакомился с жертвами через интернет-сообщения. Он приехал из Узбекистана незадолго до событий.