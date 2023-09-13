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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Виталий Хоценко рассказал, что Омск для него стал домом

Виталий Хоценко рассказал, что Омск для него стал домом

13 сентября 2023, 07:04
Фото: Правительство Омской области
В минувшие выходные Хоценко одержал победу на выборах губернатора области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 13 сентября, провел брифинг, посвященный избирательной кампании, которая завершилась в минувшие выходные.

Напомним, Виталий Хоценко одержал победу на выборах губернатора Омской области. За него проголосовали 76,33% избирателей.

Виталий Хоценко рассказал журналистам, что Омская область успела стать родной. Такое чувство у врио главы появилось с момента приезда в регион.

«Честно сказать, Омск уже был домом. Я говорил уже о том, что дом не там, где ты родился, вырос. Если на нас посмотреть — треть точно не в Омске родились, а приехали по разным обстоятельствам: родители переехали, работа, и так далее. Я думаю, наш дом — наша страна большая, красивая. Я ощущал и ощущаю себя здесь, как дома. Здесь мои дети учатся в школе, ходят в садик, знакомятся, дружат, занимаются спортом, поэтому там, где семья, там и дом. Работы будет много, будем работать для того, чтобы наш общий дом сделать краше, лучше, ярче», — подчеркнул Виталий Хоценко.
#Политика#Работа#Омск#Омская область#СМИ#Выборы#Губернатор#Евгений Игишев
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