Виталий Хоценко рассказал, что Омск для него стал домом

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:06
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 13 сентября, провел брифинг, посвященный избирательной кампании, которая завершилась в минувшие выходные.
Напомним, Виталий Хоценко одержал победу на выборах губернатора Омской области. За него проголосовали 76,33% избирателей.
Виталий Хоценко рассказал журналистам, что Омская область успела стать родной. Такое чувство у врио главы появилось с момента приезда в регион.
«Честно сказать, Омск уже был домом. Я говорил уже о том, что дом не там, где ты родился, вырос. Если на нас посмотреть — треть точно не в Омске родились, а приехали по разным обстоятельствам: родители переехали, работа, и так далее. Я думаю, наш дом — наша страна большая, красивая. Я ощущал и ощущаю себя здесь, как дома. Здесь мои дети учатся в школе, ходят в садик, знакомятся, дружат, занимаются спортом, поэтому там, где семья, там и дом. Работы будет много, будем работать для того, чтобы наш общий дом сделать краше, лучше, ярче», — подчеркнул Виталий Хоценко.