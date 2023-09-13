Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Виталий Хоценко призвал усилить борьбу с наркопреступностью в Омской области

Виталий Хоценко призвал усилить борьбу с наркопреступностью в Омской области

13 сентября 2023, 06:35
Также в правительстве рассмотрели вопросы реабилитации наркозависимых.

Сегодня, 13 сентября, в правительстве Омской области состоялось заседание антинаркотической комиссии. Его провел временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко. Главной темой заседания стал вопрос противодействия незаконному обороту наркотиков в интернете.

В настоящее время чаще всего опасное зелье распространяют дистанционным способом. Преступники пользуются системами шифрования и сервисами, серверы которых, в том числе, находятся за границей.

«В этом году дистанционно, с помощью интернета было совершено 1,5 тысячи наркопреступлений. Это более 72% от их общего числа. Мы видим, к сожалению, что количество таких правонарушений с каждым годом только увеличивается, и при этом постоянно модернизируются и усложняются способы их совершения. Параллельно и мы должны совершенствовать свою работу, чтобы более эффективно противодействовать наркопреступности», — заявил врио губернатора Виталий Хоценко.

В конце прошлого года начала работать информационно-поисковая система «Сервис ИСОД МВД России „Незаконный оборот наркотиков“, которая помогает пресекать незаконную деятельность. Организован сбор сведений о фактах оборота наркотических средств и установки личности дельцов, торгующих запрещенными веществами.

В региональном правительстве рекомендовали отладить систему межведомственного взаимодействия и усилить профилактику наркопреступлений.

Также на заседании антинаркотической комиссии рассмотрели вопросы оказания медицинской помощи наркозависимым. Рассмотрели опыт работы в негосударственных реабилитационных центрах в этом направлении.

#Общество#Интернет#Омская область#Правительство#Модернизация#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Реабилитация
Подпишитесь
Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
Вчера, 12:15
Каждому пассажиру рейса Сочи-Омск «Уральские авиалинии» выплатят по 100 тысяч
Сегодня, 07:44
Похолодает до -5. Омичам рассказали, как изменится погода в ближайшие дни
Сегодня, 08:51
Омские чиновники начали подготовку к празднованию Нового года
Сегодня, 09:53
Проект строительства дома на 6-й Станционной одобрили после подорожания работ
Сегодня, 08:07
5 способов сократить ежедневные расходы
Сегодня, 03:00