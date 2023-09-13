Виталий Хоценко призвал усилить борьбу с наркопреступностью в Омской области

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Published Сегодня, 06:35
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Сегодня, 13 сентября, в правительстве Омской области состоялось заседание антинаркотической комиссии. Его провел временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко. Главной темой заседания стал вопрос противодействия незаконному обороту наркотиков в интернете.
В настоящее время чаще всего опасное зелье распространяют дистанционным способом. Преступники пользуются системами шифрования и сервисами, серверы которых, в том числе, находятся за границей.
«В этом году дистанционно, с помощью интернета было совершено 1,5 тысячи наркопреступлений. Это более 72% от их общего числа. Мы видим, к сожалению, что количество таких правонарушений с каждым годом только увеличивается, и при этом постоянно модернизируются и усложняются способы их совершения. Параллельно и мы должны совершенствовать свою работу, чтобы более эффективно противодействовать наркопреступности», — заявил врио губернатора Виталий Хоценко.
В конце прошлого года начала работать информационно-поисковая система «Сервис ИСОД МВД России „Незаконный оборот наркотиков“, которая помогает пресекать незаконную деятельность. Организован сбор сведений о фактах оборота наркотических средств и установки личности дельцов, торгующих запрещенными веществами.
В региональном правительстве рекомендовали отладить систему межведомственного взаимодействия и усилить профилактику наркопреступлений.
Также на заседании антинаркотической комиссии рассмотрели вопросы оказания медицинской помощи наркозависимым. Рассмотрели опыт работы в негосударственных реабилитационных центрах в этом направлении.