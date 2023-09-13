Виталий Хоценко обсудил с гендиректором АО «ОДК» развитие завода им. П. И. Баранова

Глава региона также подчеркнул, что правительство готово всячески способствовать развитию завода, так как понимает его значимость. На встрече Виталий Хоценко и Вадим Бадеха обсудили вопросы, связанные с развитием наших предприятий, увеличением объёмов производства и выпуска дополнительных видов продукции. Гендиректор АО «ОДК» отметил, что корпорация очень серьёзно рассчитывает на сотрудничество и поддержку региона, особенно в области кадрового обеспечения предприятий ОДК.