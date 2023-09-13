Виталий Хоценко обсудил с гендиректором АО «ОДК» развитие завода им. П. И. Баранова

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Во время осмотра директор омского моторостроительного объединения им. П. И. Баранова Алексей Толпегин подробно рассказал производственной деятельности предприятия и кадровой обеспеченности. После экскурсии Виталий Хоценко и Вадим Бадеха провели двустороннюю встречу.
«Радует динамика роста налоговых отчислений и выручки омских предприятий, которые входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию. Для региона это крайне важно, особенно достойный рост заработной платы работников заводов ОДК. Недавно докладывал Президенту России, что наш оборонно-промышленный комплекс и, в частности, предприятия ОДК растут. Глава государства отметил эту работу и поручил не снижать оборотов. Мы настроены работать качественно, долго и вместе», — отметил Виталий Хоценко.
Глава региона также подчеркнул, что правительство готово всячески способствовать развитию завода, так как понимает его значимость. На встрече Виталий Хоценко и Вадим Бадеха обсудили вопросы, связанные с развитием наших предприятий, увеличением объёмов производства и выпуска дополнительных видов продукции. Гендиректор АО «ОДК» отметил, что корпорация очень серьёзно рассчитывает на сотрудничество и поддержку региона, особенно в области кадрового обеспечения предприятий ОДК.
Омское моторостроительное объединение имени Баранова производит авиационные двигатели и работает в тесной кооперации с другими предприятиями ОДК. Отмечается, что производственный комплекс завода позволяет осуществлять полный цикл выпуска авиадвигателей, начиная от заготовительных процессов до испытаний готовых изделий. Омские специалисты также выполняют гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание двигателей.
Сейчас завод активно участвует в создании новейших отечественных авиадвигателей, изготавливает детали и узлы турбовентиляторного двигателя для пассажирского лайнера МС-21. Серийные самолёты нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров должны появиться в 2024.