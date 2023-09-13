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Published Сегодня, 13:09

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Валерию Бойко вручили удостоверение об избрании в заксобрание Омской области

Валерию Бойко вручили удостоверение об избрании в заксобрание Омской области

13 сентября 2023, 13:09
Фото: Избирком Омской области
Сегодня, 13 сентября, на заседании избирательной комиссии были установлены общие результаты дополнительных выборов.

Выборы осуществлялись на должность депутата заксобрания Омской области седьмого созыва по «Муромцевскому избирательному округу № 16».

Члены избирательной комиссии подвели итоги голосования и установили, что в Законодательное Собрание Омской области избран Валерий Петрович Бойко. Он получил 18 124 голоса избирателей, это 65,09% процентов от общего числа проголосовавших.

На заседании комиссии Валерию Бойко вручили удостоверение об избрании. С назначением депутата поздравил Иван Ходаков — председатель избирательной комиссии Омской области.

«Хочу поблагодарить избирательные комиссии за высокий уровень подготовки и проведения голосования», — сказал Валерий Бойко.
Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
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#Омск#Омская область#Депутат#Избирательная комиссия#Новости#Избирком#Законодательное собрание#Анастасия Баянова
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