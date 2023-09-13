Валерию Бойко вручили удостоверение об избрании в заксобрание Омской области

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Выборы осуществлялись на должность депутата заксобрания Омской области седьмого созыва по «Муромцевскому избирательному округу № 16».
Члены избирательной комиссии подвели итоги голосования и установили, что в Законодательное Собрание Омской области избран Валерий Петрович Бойко. Он получил 18 124 голоса избирателей, это 65,09% процентов от общего числа проголосовавших.
На заседании комиссии Валерию Бойко вручили удостоверение об избрании. С назначением депутата поздравил Иван Ходаков — председатель избирательной комиссии Омской области.
«Хочу поблагодарить избирательные комиссии за высокий уровень подготовки и проведения голосования», — сказал Валерий Бойко.