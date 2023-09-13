В поселке Большеречье Омской области торжественно открыли новый детский сад

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
В Большеречье открылся новый детский сад, который строили в рамках нацпроекта «Демография» и народной программы партии «Единая Россия». В торжественной церемонии приняла участие первый замглавы омского минобра Лариса Жукова. Поздравил большереченцев и глава района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Василий Майстепанов.
«Дорогие дети, конечно, этот детский сад для вас. Вы — наше будущее. Мы будем стараться, чтобы такие объекты строились у нас и дальше. Ведь если это происходит, значит, есть уверенность, что район будет жить долго и счастливо. Всем здоровья, благополучия и удачи!», — сказал Василий Майстепанов.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отметил важность появления дошкольного учреждения в Большеречье.
«Оценил готовность учреждения, когда приезжал в Большереченский район в конце августа. Все условия для детей созданы: спальные и групповые комнаты, игрушки, вкусная еда и пять площадок. Отличное место для развития маленьких большереченцев!» — поделился он.
Трехэтажное дошкольное учреждение площадью почти 4,5 тыс кв м расположено в центральной части поселка. В детском саду сможет заниматься 101 ребенок. Здесь предусмотрены как ясельные, так и обычные группы для ребят возраста от трех до семи лет. В здании есть все необходимое для работы оборудование, в том числе в музыкальном и спортивном залах, уточнила руководитель фракции «Единая Россия» в совете Большереченского городского поселения Анна Благова.
«По мнению авторов проекта, по художественному замыслу объект имеет запоминающиеся облик, максимально функционален и насыщен естественным светом. Цветовая гамма, используемая в отделке фасадов, подобрана с учетом визуального колористического сочетания оттенков», — отметили в региональном министерстве строительства.
В помещениях установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт управления пожарной охраны, тревожная кнопка, электронные замки.