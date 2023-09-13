В поселке Большеречье Омской области торжественно открыли новый детский сад

Трехэтажное дошкольное учреждение площадью почти 4,5 тыс кв м расположено в центральной части поселка. В детском саду сможет заниматься 101 ребенок. Здесь предусмотрены как ясельные, так и обычные группы для ребят возраста от трех до семи лет. В здании есть все необходимое для работы оборудование, в том числе в музыкальном и спортивном залах, уточнила руководитель фракции «Единая Россия» в совете Большереченского городского поселения Анна Благова.