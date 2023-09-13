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В Омской области вынесли приговор полицейскому, застрелившему своего сослуживца

13 сентября 2023, 11:33
Фото: 1MI
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Трагедия произошла в конце февраля во время дежурства.

На минувшей неделе, 6 сентября, в Калачинске вынесли приговор экс-полицейскому Дмитриеву С. А., застрелившего своего коллегу, сообщили в пресс-службе областного суда.

Инцидент произошел 27 февраля нынешнего года. Подсудимый выстрелил своему сослуживцу в живот из табельного пистолета во время патрулирования улицы Петра Ильичева в Калачинске. Потерпевший на следующий день скончался в больнице.

Подсудимый свою вину не признал, назвав свои действия неосторожными. Дмитриеву назначили 9 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.

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#Омск#Суд#Приговор#Евгений Игишев
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