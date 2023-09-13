В Омской области вынесли приговор полицейскому, застрелившему своего сослуживца

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
На минувшей неделе, 6 сентября, в Калачинске вынесли приговор экс-полицейскому Дмитриеву С. А., застрелившего своего коллегу, сообщили в пресс-службе областного суда.
Инцидент произошел 27 февраля нынешнего года. Подсудимый выстрелил своему сослуживцу в живот из табельного пистолета во время патрулирования улицы Петра Ильичева в Калачинске. Потерпевший на следующий день скончался в больнице.
Подсудимый свою вину не признал, назвав свои действия неосторожными. Дмитриеву назначили 9 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.