На севере Омской области начнут следить за бездомными собаками, нападавшими на людей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Тарская межрайонная прокуратура проверила качество исполнения органами местного самоуправления мероприятий по отлову бездомных собак. Дело в том, что муниципалитет не принимал должных мер в этом вопросе, из-за чего нападения на людей участились.
Чтобы устранить нарушения, Тарский межрайонный прокурор внес главе местного самоуправления представление, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.
Сейчас районная администрация заключила контракт с организацией, работники которой в августе отловили более 90 бродячих собак. Но, несмотря на это, вопрос продолжает находиться под контролем прокуратуры.