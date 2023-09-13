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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 11:07

В Омской области после вмешательства прокуратуры начали отлов бездомных собак

На севере Омской области начнут следить за бездомными собаками, нападавшими на людей

13 сентября 2023, 10:29
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области после вмешательства прокуратуры начали отлов бездомных собак

Причиной этому стали участившиеся случаи нападения животных на людей.

Тарская межрайонная прокуратура проверила качество исполнения органами местного самоуправления мероприятий по отлову бездомных собак. Дело в том, что муниципалитет не принимал должных мер в этом вопросе, из-за чего нападения на людей участились.

Чтобы устранить нарушения, Тарский межрайонный прокурор внес главе местного самоуправления представление, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

Сейчас районная администрация заключила контракт с организацией, работники которой в августе отловили более 90 бродячих собак. Но, несмотря на это, вопрос продолжает находиться под контролем прокуратуры.

Омичка в соцсетях пожаловалась на участившиеся нападения бродячих собак
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#Омская область#Бездомные собаки#Новости#Бездомные#Бездомные животные#Анастасия Баянова
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