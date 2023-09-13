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Published Сегодня, 02:34

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Updated Сегодня, 02:37

иллюстрация

В Омске задержали на два часа рейс «Уральских авиалиний» в Сочи

13 сентября 2023, 02:34
Фото: Город55
иллюстрация
Пассажиры вылетят в назначенное место ближе к полудню.

Пассажиры омского аэропорта будут ждать вылета в Сочи. Их утренний рейс сегодня, 13 сентября, задержали. Перевозкой занимается компания «Уральские авиалинии».

Планировалось, что самолет на юг отправится в 08:55. Теперь пассажирам необходимо ждать пару часов до отправления. Согласно внесенным в расписание данным, вылет будет в 11:15 по омскому времени.

Напомним, что накануне самолет этой авиакомпании экстренно приземлился в поле на территории Новосибирской области. Пассажиры отправлялись с отдыха в Омск, однако на подлете к городу, по предварительным данным, в самолете возникли проблемы с гидравликой.

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#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Задержка самолета#Алина Ясинская
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