В Омске задержали на два часа рейс «Уральских авиалиний» в Сочи

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Пассажиры омского аэропорта будут ждать вылета в Сочи. Их утренний рейс сегодня, 13 сентября, задержали. Перевозкой занимается компания «Уральские авиалинии».
Планировалось, что самолет на юг отправится в 08:55. Теперь пассажирам необходимо ждать пару часов до отправления. Согласно внесенным в расписание данным, вылет будет в 11:15 по омскому времени.
Напомним, что накануне самолет этой авиакомпании экстренно приземлился в поле на территории Новосибирской области. Пассажиры отправлялись с отдыха в Омск, однако на подлете к городу, по предварительным данным, в самолете возникли проблемы с гидравликой.