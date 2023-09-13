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В Омске временно изменится схема движения одного из трамвайных маршрутов

Пойдет по-новому. В Омске решили на время изменить трамвайный маршрут №8

13 сентября 2023, 10:12
Фото: 1MI

В Омске временно изменится схема движения одного из трамвайных маршрутов

Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Изменения коснуться трамвайного маршрута №8. Из-за проведения капитального ремонта путей на участке от улицы Ипподромной до улицы 3-й Транспортной, движение трамваев по улице Богдана Хмельницкого будет закрыто.

Изменения будут действовать с 20:30 часов 15 сентября до 5:30 часов 16 сентября. В это время маршрут № 8 будет выполняться по сокращенной схеме: ул. Котельникова — ул. Лермонтова, с разворотом на трамвайном кольце рядом с пересечением улиц Лермонтова и Маршала Жукова.

«Работы на путях организованы в ночное время, чтобы минимизировать неудобства граждан при совершении поездок по городу», — отметили в департаменте.
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#Омск#Трамвай#Новости#Схема движения#Схема проезда#Трамвайные пути#Анастасия Баянова
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