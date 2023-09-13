Пойдет по-новому. В Омске решили на время изменить трамвайный маршрут №8

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Изменения коснуться трамвайного маршрута №8. Из-за проведения капитального ремонта путей на участке от улицы Ипподромной до улицы 3-й Транспортной, движение трамваев по улице Богдана Хмельницкого будет закрыто.
Изменения будут действовать с 20:30 часов 15 сентября до 5:30 часов 16 сентября. В это время маршрут № 8 будет выполняться по сокращенной схеме: ул. Котельникова — ул. Лермонтова, с разворотом на трамвайном кольце рядом с пересечением улиц Лермонтова и Маршала Жукова.
«Работы на путях организованы в ночное время, чтобы минимизировать неудобства граждан при совершении поездок по городу», — отметили в департаменте.