Пойдет по-новому. В Омске решили на время изменить трамвайный маршрут №8

Изменения будут действовать с 20:30 часов 15 сентября до 5:30 часов 16 сентября. В это время маршрут № 8 будет выполняться по сокращенной схеме: ул. Котельникова — ул. Лермонтова, с разворотом на трамвайном кольце рядом с пересечением улиц Лермонтова и Маршала Жукова.