В Омске цены на большие квартиры подскочили до шести миллионов за год

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Аналитики «Авито Недвижимость» представили статистику по повышениям цен на жилье в Омске. За год в среднем по стране, отмечают эксперты, стало меньше предложений по продаже квартир. Однако это не отменяет спроса, который существенно вырос.
В Омске четырехкомнатная квартира за 12 месяцев стала дороже на 22%. Ее средняя стоимость достигла 6,5 млн рублей. Квартиры с тремя комнатами также выросли в цене до 5,7 млн рублей (+ 15%).
«Продавцы назначают более высокую стоимость, реагируя на активизацию спроса и уменьшение числа действительно качественных лотов, которые вышли на рынок в 2022 году», — отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.
По его словам, квартиры скупают быстро, поэтому объявлений о продаже становится не так много.
Ранее Город55 писал о трехуровневой квартире рядом с кинотеатром «Маяковский». Ее выставили на продажу за 68 млн рублей. Возможен даже Trade-In — обмен или выкуп вашей квартиры в зачет предлагаемой.