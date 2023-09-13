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Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

иллюстрация

В Омске цены на большие квартиры подскочили до шести миллионов за год

13 сентября 2023, 03:15
Фото: Город55
иллюстрация
При этом спрос побуждает продавцов завышать стоимость.

Аналитики «Авито Недвижимость» представили статистику по повышениям цен на жилье в Омске. За год в среднем по стране, отмечают эксперты, стало меньше предложений по продаже квартир. Однако это не отменяет спроса, который существенно вырос.

В Омске четырехкомнатная квартира за 12 месяцев стала дороже на 22%. Ее средняя стоимость достигла 6,5 млн рублей. Квартиры с тремя комнатами также выросли в цене до 5,7 млн рублей (+ 15%).

«Продавцы назначают более высокую стоимость, реагируя на активизацию спроса и уменьшение числа действительно качественных лотов, которые вышли на рынок в 2022 году», — отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

По его словам, квартиры скупают быстро, поэтому объявлений о продаже становится не так много.

Ранее Город55 писал о трехуровневой квартире рядом с кинотеатром «Маяковский». Ее выставили на продажу за 68 млн рублей. Возможен даже Trade-In — обмен или выкуп вашей квартиры в зачет предлагаемой.

Четверть миллиона за квадрат. В центре Омска продают квартиру за 68 000 000 рублей
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#Недвижимость#Омск#Омская область#Квартира#Новости#Алина Ясинская#Стоимость квартир#Продажа квартиры
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