В Нижегородской области три дня ищут 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома замуж

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
По информации издания Pravda.Ru, подросток из села Малое Туманово сообщила своей сестре, что она выходит замуж, после того как переписывалась весь день с неизвестным парнем.
На самом деле семья не принимала это всерьез. Однако некоторое время спустя, девочка вышла на улицу, села в случайно проезжавшую «Ладу» и уехала с неизвестными людьми.
К позднему вечеру она так и не вернулась домой. Её телефон то был выключен, то включался, но на звонки она не отвечала. Родители начали паниковать и вызвали полицию. Мать и отец полагают, что возможно родственники-цыгане похитили дочь для того, чтобы выдать её замуж.
В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».