В Нижегородской области три дня ищут 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома замуж

К позднему вечеру она так и не вернулась домой. Её телефон то был выключен, то включался, но на звонки она не отвечала. Родители начали паниковать и вызвали полицию. Мать и отец полагают, что возможно родственники-цыгане похитили дочь для того, чтобы выдать её замуж.