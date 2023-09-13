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В Нижегородской области три дня ищут 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома замуж

13 сентября 2023, 12:32
В Нижегородской области уже третий день идет поиск 13-летней девочки, которая убежала из дома, чтобы выйти замуж, и пропала без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания Pravda.Ru, подросток из села Малое Туманово сообщила своей сестре, что она выходит замуж, после того как переписывалась весь день с неизвестным парнем.

На самом деле семья не принимала это всерьез. Однако некоторое время спустя, девочка вышла на улицу, села в случайно проезжавшую «Ладу» и уехала с неизвестными людьми.

К позднему вечеру она так и не вернулась домой. Её телефон то был выключен, то включался, но на звонки она не отвечала. Родители начали паниковать и вызвали полицию. Мать и отец полагают, что возможно родственники-цыгане похитили дочь для того, чтобы выдать её замуж.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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