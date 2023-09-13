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В Москве загорелось здание института

13 сентября 2023, 20:31
Пожар начался в здании института «Моспроектстройиндустрия» на первом этаже. Инцидент произошел в Пресненском районе, в центре Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание возникло на первом этаже административного здания, которое расположено на Шелепихинском шоссе. Собеседник 360tv.ru, отметил, что наблюдается открытое горение и есть угроза распространения пожара на второй этаж.

В данный момент спасатели эвакуировали двух охранников из здания, так как больше людей в нем не было. На первом этаже плотное задымление, слышны звуки хлопков.

В настоящее время устанавливается площадь возгорания, а пожарные продолжают тушить огонь на месте.

#Происшествия
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