В Москве загорелось здание института

Posted Сегодня, 20:31
Published Сегодня, 20:31
Modified Сегодня, 20:36
Updated Сегодня, 20:36
Возгорание возникло на первом этаже административного здания, которое расположено на Шелепихинском шоссе. Собеседник 360tv.ru, отметил, что наблюдается открытое горение и есть угроза распространения пожара на второй этаж.
В данный момент спасатели эвакуировали двух охранников из здания, так как больше людей в нем не было. На первом этаже плотное задымление, слышны звуки хлопков.
В настоящее время устанавливается площадь возгорания, а пожарные продолжают тушить огонь на месте.