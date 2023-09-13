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В Бельгии подожгли 4 школы после уроков секспросета

13 сентября 2023, 20:37
В Бельгии произошли акты поджога четырех школ в городе Шарлеруа. По информации издания SudInfo, причиной этого стало введение уроков о сексе и сексуальной ориентации для школьников 11-12 и 15-16 лет.

Эти уроки под названием Evras являются обязательными и проводятся ежегодно в течение двух часов, пишет 360tv.ru. Создатели предмета утверждают, что он поможет детям разобраться в деликатных вопросах. Уроки касаются таких тем, как сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы.

Оппоненты нового предмета выразили свои опасения по поводу возможной пропаганды гиперсексуальности и изменения сексуальной ориентации детей. В исламских и католических организациях прозвучали протесты против этого предмета.

Местная полиция уже заявила о своем намерении найти виновных в поджогах.

#Общество
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