В Бельгии подожгли 4 школы после уроков секспросета

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:40
Updated Сегодня, 20:40
Эти уроки под названием Evras являются обязательными и проводятся ежегодно в течение двух часов, пишет 360tv.ru. Создатели предмета утверждают, что он поможет детям разобраться в деликатных вопросах. Уроки касаются таких тем, как сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы.
Оппоненты нового предмета выразили свои опасения по поводу возможной пропаганды гиперсексуальности и изменения сексуальной ориентации детей. В исламских и католических организациях прозвучали протесты против этого предмета.
Местная полиция уже заявила о своем намерении найти виновных в поджогах.