В Бельгии подожгли 4 школы после уроков секспросета

Эти уроки под названием Evras являются обязательными и проводятся ежегодно в течение двух часов, пишет 360tv.ru. Создатели предмета утверждают, что он поможет детям разобраться в деликатных вопросах. Уроки касаются таких тем, как сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы.