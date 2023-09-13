Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Ученые обнаружили ухудшение качества воды из-за изменения климата

13 сентября 2023, 05:07
Ученые сигнализируют о возрастающей опасности для качества водоемов. В связи с изменением климата и увеличением экстремальных погодных явлений, состояние речных вод становится все хуже.

Такие выводы содержатся в научном исследовании, которое было опубликовано в издании Nature Reviews Earth & Environment.

Проведенный анализ 965 случаев демонстрирует, что при экстремальных погодных условиях, таких как засухи, волны жары, сильные дожди, наводнения и другие, качество речной воды имеет тенденцию к ухудшению. Данный факт был установлен после проведения исследования, пишет fedpress.ru.

Основной причиной ухудшения качества воды при засухах является уменьшение доступности воды для разбавления загрязнителей. А сильные дожди и наводнения способствуют большему количеству стоковых отходов, попадающих в реки.

Ученые призывают более детально изучить данную проблему, чтобы разработать эффективные стратегии, способные обеспечить сохранение доступа к чистой воде.

Подпишитесь
Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
Вчера, 12:15
Экс-глава омского аэропорта Круглов: «Борт „Уральских“ мог спокойно сесть и в Омске»
Вчера, 07:30
С сайта администрации Омска убрали информацию о чиновнике Дмитрии Махине
Сегодня, 03:48
Есть, но не у всех. В Омской области стартовал отопительный сезон
Сегодня, 05:57
В Омске задержали на два часа рейс «Уральских авиалиний» в Сочи
Сегодня, 02:34
5 способов сократить ежедневные расходы
Сегодня, 03:00