Ученые обнаружили ухудшение качества воды из-за изменения климата

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Такие выводы содержатся в научном исследовании, которое было опубликовано в издании Nature Reviews Earth & Environment.
Проведенный анализ 965 случаев демонстрирует, что при экстремальных погодных условиях, таких как засухи, волны жары, сильные дожди, наводнения и другие, качество речной воды имеет тенденцию к ухудшению. Данный факт был установлен после проведения исследования, пишет fedpress.ru.
Основной причиной ухудшения качества воды при засухах является уменьшение доступности воды для разбавления загрязнителей. А сильные дожди и наводнения способствуют большему количеству стоковых отходов, попадающих в реки.
Ученые призывают более детально изучить данную проблему, чтобы разработать эффективные стратегии, способные обеспечить сохранение доступа к чистой воде.