Ученые обнаружили ухудшение качества воды из-за изменения климата

Проведенный анализ 965 случаев демонстрирует, что при экстремальных погодных условиях, таких как засухи, волны жары, сильные дожди, наводнения и другие, качество речной воды имеет тенденцию к ухудшению. Данный факт был установлен после проведения исследования, пишет fedpress.ru.