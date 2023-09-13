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Ученые из США выявили связь между сидячим образом жизни и деменцией

13 сентября 2023, 18:37
Ученые из Соединенных Штатов объявили, что малоподвижный образ жизни может привести к ухудшению психических функций. Исследование было проведено в университетах Аризоны и Южной Калифорнии, а его результаты опубликованы на сайте JAMA.

В ходе исследования более 100 тысяч человек старше 60 лет, не страдающих деменцией, были признаны участниками. В течение недели им предоставили акселерометры, которые отслеживали все их движения. Полученные данные были обработаны специальным программным обеспечением, которое проанализировало и классифицировало информацию, пишет fedpress.ru.

Исследователи также получили доступ к медицинским записям, чтобы установить, кто из участников развил слабоумие. За шесть лет исследования было выявлено, что у 414 человек развилась деменция. Было замечено, что больше всего подвержены риску те, кто проводил более 10 часов в сидячем положении.

Ученые пришли к выводу, что чем больше времени проводит пожилой человек в сидячем положении, тем выше вероятность развития деменции. Особо важным является общее количество проведенного времени в покое.

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