Ученые из США выявили связь между сидячим образом жизни и деменцией

Исследователи также получили доступ к медицинским записям, чтобы установить, кто из участников развил слабоумие. За шесть лет исследования было выявлено, что у 414 человек развилась деменция. Было замечено, что больше всего подвержены риску те, кто проводил более 10 часов в сидячем положении.