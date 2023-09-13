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Published Сегодня, 18:44

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Updated Сегодня, 18:46

Цены на отдых в Турции снизились на 25% после летнего сезона

13 сентября 2023, 18:44
Цены на отдых в Турции снизились после окончания летнего сезона. Согласно Coral Travel, Турция пользуется большим спросом в осенний период благодаря хорошей погоде, которая продолжается до конца сентября.

Из-за этого размер скидок не очень высокий, в среднем цены снизились на 10-25%, пишет fedpress.ru.

Компания Tez Tour предполагает, что к концу сентября цены еще снизятся. Туристический сезон в это время подходит для разных категорий отдыхающих: семей, пенсионеров и молодежи.

Сейчас стоимость туров на 8 дней на одного человека, при двухместном размещении, составляет около 75-80 тысяч рублей. Цена туров в пятизвездочных отелях начинается от 150 тысяч рублей. Более 80% россиян выбирают отдых именно в таких отелях.

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