Цены на отдых в Турции снизились на 25% после летнего сезона

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Из-за этого размер скидок не очень высокий, в среднем цены снизились на 10-25%, пишет fedpress.ru.
Компания Tez Tour предполагает, что к концу сентября цены еще снизятся. Туристический сезон в это время подходит для разных категорий отдыхающих: семей, пенсионеров и молодежи.
Сейчас стоимость туров на 8 дней на одного человека, при двухместном размещении, составляет около 75-80 тысяч рублей. Цена туров в пятизвездочных отелях начинается от 150 тысяч рублей. Более 80% россиян выбирают отдых именно в таких отелях.