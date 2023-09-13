Цены на отдых в Турции снизились на 25% после летнего сезона

Сейчас стоимость туров на 8 дней на одного человека, при двухместном размещении, составляет около 75-80 тысяч рублей. Цена туров в пятизвездочных отелях начинается от 150 тысяч рублей. Более 80% россиян выбирают отдых именно в таких отелях.