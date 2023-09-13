Терапевт рассказала, как распознать туберкулез на ранней стадии

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
По ее мнению, единичные признаки патологического процесса в легочной ткани уже будут заметны. Как пишет NEWS.ru, эксперт добавила, что данное исследование необходимо проходить всем, кто имел контакт с инфицированным человеком.
Профессор также рассказала, что затем узкопрофильные специалисты — фтизиатры, назначают анализ мокроты на содержание патологических (туберкулезных) клеток.
«Туберкулез сегодня полностью излечивается, но требует длительного периода лечения (как правило, более шести месяцев) и четкого соблюдения режима приема лекарственных препаратов. Те группы препаратов, которые используются, дают очень хороший и продолжительный эффект», — сказала Пивоварова.