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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Терапевт рассказала, как распознать туберкулез на ранней стадии

13 сентября 2023, 14:22
Первые признаки туберкулеза можно выявить, если вовремя сделать флюорограмму. Об этом рассказала профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова.

По ее мнению, единичные признаки патологического процесса в легочной ткани уже будут заметны. Как пишет NEWS.ru, эксперт добавила, что данное исследование необходимо проходить всем, кто имел контакт с инфицированным человеком.

Профессор также рассказала, что затем узкопрофильные специалисты — фтизиатры, назначают анализ мокроты на содержание патологических (туберкулезных) клеток.

«Туберкулез сегодня полностью излечивается, но требует длительного периода лечения (как правило, более шести месяцев) и четкого соблюдения режима приема лекарственных препаратов. Те группы препаратов, которые используются, дают очень хороший и продолжительный эффект», — сказала Пивоварова.

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