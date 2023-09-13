Строитель причала в омском поселке Просторный начал демонтировать часть забора

Местные жители предположили, что такая активность «Гидротранссервиса» может быть обусловлена двумя причинами. Во-первых, забор (17 метров) потребовалось сместить из-за того, что компания «прихватила» часть участка с кадастровым номером 55:36:200401:417, который ей не предоставляли в аренду. Во-вторых, забор могут убрать, чтобы заменить его ограждением, которое не стоит на фундаменте и не считается объектом капитального строительства.