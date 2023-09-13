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Рабочие начали демонтировать забор

Строитель причала в омском поселке Просторный начал демонтировать часть забора

13 сентября 2023, 06:42
Фото: Предоставлено Город55
Рабочие начали демонтировать забор
Жители коттеджного поселка с октября прошлого года жаловались на появившееся ограждение и развернувшиеся под окнами их жилых домов земляные работы.

Как стало известно Городу55, многокилометровый забор вокруг земельных участков 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, 55:36:200401:1652 начали демонтировать. Сотрудники ООО «Гидротранссервис», который реализует на этих участках инвестпроект по созданию логистического центра по хранению, перевалке, транспортировке внутренним водным транспортом строительных материалов, убрали часть плит перекрытия.

О борьбе жителей коттеджного поселка Просторный из-за развернувшейся под их окнами стройки, Город55 подробно рассказывал в этом материале:

«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
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Местные жители предположили, что такая активность «Гидротранссервиса» может быть обусловлена двумя причинами. Во-первых, забор (17 метров) потребовалось сместить из-за того, что компания «прихватила» часть участка с кадастровым номером 55:36:200401:417, который ей не предоставляли в аренду. Во-вторых, забор могут убрать, чтобы заменить его ограждением, которое не стоит на фундаменте и не считается объектом капитального строительства.

Фото: Предоставлено Городу55

Проведению земляных работ по берегу Иртыша в Ленинском округе эта деятельность, впрочем, не помешала.

Отметим, что ранее ООО «Гидротранссервис», во главе которого стоит Юрий Рыжевский, получило предостережение от Росприроднадзора о недопустимости нарушения обязательных требований по факту частичного несоответствия местоположения железобетонного забора на участке с кадастровым номером 55:36:200401:1650. А в ответе мэра Омска от 8 сентября 2023 года говорится, что департамент контроля назначил представителю компании встречу, чтобы составить протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

«ООО „Гидротранссервис“ не приняты меры по установлению нарушений, допущенных при установке ограждения (бетонного забора) в сроки, установленные предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований в сфере благоустройства на территории города Омска», — поясняет Шелест в своем ответе.

У земельных участков, предоставленных «Гидротранссервису» в аренду для реализации инвестпроекта, изменились площадь и вид разрешенного использования. Площадь участка с номером 55:36:200401:417, который не арендует компания, уменьшилась с 89,3 тысяч кв. м до 423 кв. м.

Границы участка 25 июляГраницы участка 25 июля
Границы участка 13 сентябряГраницы участка 13 сентября
Границы участка 25 июля
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

А землю под кадастровыми номерами 55:36:200401:1650 и 55:36:200401:1652 теперь можно использовать не только под складские площадки, но и для занятия тяжелой промышленностью.

«Берег изуродован техникой». В омском поселке Просторный продолжают строить причал
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#Эксклюзивы#Происшествия#Омск#Строительство#Жалобы#Демонтаж#Новости#Забор#Юлия Истомина
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