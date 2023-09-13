Строитель причала в омском поселке Просторный начал демонтировать часть забора

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Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 08:10
Как стало известно Городу55, многокилометровый забор вокруг земельных участков 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, 55:36:200401:1652 начали демонтировать. Сотрудники ООО «Гидротранссервис», который реализует на этих участках инвестпроект по созданию логистического центра по хранению, перевалке, транспортировке внутренним водным транспортом строительных материалов, убрали часть плит перекрытия.
О борьбе жителей коттеджного поселка Просторный из-за развернувшейся под их окнами стройки, Город55 подробно рассказывал в этом материале:
Местные жители предположили, что такая активность «Гидротранссервиса» может быть обусловлена двумя причинами. Во-первых, забор (17 метров) потребовалось сместить из-за того, что компания «прихватила» часть участка с кадастровым номером 55:36:200401:417, который ей не предоставляли в аренду. Во-вторых, забор могут убрать, чтобы заменить его ограждением, которое не стоит на фундаменте и не считается объектом капитального строительства.
Проведению земляных работ по берегу Иртыша в Ленинском округе эта деятельность, впрочем, не помешала.
Отметим, что ранее ООО «Гидротранссервис», во главе которого стоит Юрий Рыжевский, получило предостережение от Росприроднадзора о недопустимости нарушения обязательных требований по факту частичного несоответствия местоположения железобетонного забора на участке с кадастровым номером 55:36:200401:1650. А в ответе мэра Омска от 8 сентября 2023 года говорится, что департамент контроля назначил представителю компании встречу, чтобы составить протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.
«ООО „Гидротранссервис“ не приняты меры по установлению нарушений, допущенных при установке ограждения (бетонного забора) в сроки, установленные предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований в сфере благоустройства на территории города Омска», — поясняет Шелест в своем ответе.
У земельных участков, предоставленных «Гидротранссервису» в аренду для реализации инвестпроекта, изменились площадь и вид разрешенного использования. Площадь участка с номером 55:36:200401:417, который не арендует компания, уменьшилась с 89,3 тысяч кв. м до 423 кв. м.
А землю под кадастровыми номерами 55:36:200401:1650 и 55:36:200401:1652 теперь можно использовать не только под складские площадки, но и для занятия тяжелой промышленностью.