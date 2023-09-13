Страшное ДТП, старт отопительного сезона и цены на хлеб. Омск сегодня

Корреспондент Города55 поговорил с экспертом на рынке хлебобулочных изделий и выяснил, как изменятся цены на один из самых социально значимых продуктов. К сожалению, ответ один — хлеб подорожает, но не на много: цены поднимутся не более чем на 10%, однако есть предпосылки, что и еще меньше. На этой неделе должно пройти совещание, где может решиться вопрос с федеральными сетями по сдерживанию цен.