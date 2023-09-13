Страшное ДТП, старт отопительного сезона и цены на хлеб. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Новость №1. Молодая мать из Омской области захлебнулась в кювете с водой с тремя детьми
О страшном происшествии полиции стало известно сегодня ночью. Семья отправилась к родственникам копать картошку, однако до конечной точки маршрута так и не доехала. Подъезжая к дороге Тюкалинск-Большие Уки, женщина не справилась с управлением и съехала в кювет с водой. Машину удалось найти только через 12 часов после погружения, так как она целиком ушла под воду.
Новость №2. В Омской области начали подключать к отоплению первые здания
В министерстве труда сообщили, что отопление подключено уже в 11 объектах. Полное включение планируется начать тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет не выше восьми градусов. Однако к отопительному сезону уже все готово: специалисты проверили источники тепла, тепловые сети, пункты и системы теплопотребления, чтобы избежать сбоев.
Новость №3. Когда ждать поднятия цен на хлеб и муку в омских магазинах
Корреспондент Города55 поговорил с экспертом на рынке хлебобулочных изделий и выяснил, как изменятся цены на один из самых социально значимых продуктов. К сожалению, ответ один — хлеб подорожает, но не на много: цены поднимутся не более чем на 10%, однако есть предпосылки, что и еще меньше. На этой неделе должно пройти совещание, где может решиться вопрос с федеральными сетями по сдерживанию цен.