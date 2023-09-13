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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

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Страшное ДТП, старт отопительного сезона и цены на хлеб. Омск сегодня

13 сентября 2023, 14:01
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Молодая мать из Омской области захлебнулась в кювете с водой с тремя детьми

О страшном происшествии полиции стало известно сегодня ночью. Семья отправилась к родственникам копать картошку, однако до конечной точки маршрута так и не доехала. Подъезжая к дороге Тюкалинск-Большие Уки, женщина не справилась с управлением и съехала в кювет с водой. Машину удалось найти только через 12 часов после погружения, так как она целиком ушла под воду.

Поехали копать картошку. В Омской области многодетная мать погибла в кювете с водой
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Новость №2. В Омской области начали подключать к отоплению первые здания

В министерстве труда сообщили, что отопление подключено уже в 11 объектах. Полное включение планируется начать тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет не выше восьми градусов. Однако к отопительному сезону уже все готово: специалисты проверили источники тепла, тепловые сети, пункты и системы теплопотребления, чтобы избежать сбоев.

Есть, но не у всех. В Омской области стартовал отопительный сезон
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Новость №3. Когда ждать поднятия цен на хлеб и муку в омских магазинах

Корреспондент Города55 поговорил с экспертом на рынке хлебобулочных изделий и выяснил, как изменятся цены на один из самых социально значимых продуктов. К сожалению, ответ один — хлеб подорожает, но не на много: цены поднимутся не более чем на 10%, однако есть предпосылки, что и еще меньше. На этой неделе должно пройти совещание, где может решиться вопрос с федеральными сетями по сдерживанию цен.

Как изменятся цены на хлеб и муку в Омске осенью 2023 года
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#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Цены#Цены на продовольствие#Авария#Хлеб#Новости#Итоги дня#Смертельная авария#Анастасия Баянова
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