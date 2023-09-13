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Совершайте покупки в сети АЗС «Газпромнефть» со скидкой 5% при оплате онлайн

Совершайте покупки в сети АЗС «Газпромнефть» со скидкой 5% при оплате онлайн

13 сентября 2023, 04:00
Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»
Сеть АЗС «Газпромнефть» предлагает своим клиентам скидку в 5% на сопутствующие товары и услуги при оплате через «Систему быстрых платежей» (СБП) до 31 декабря 2023 года.

В настоящее время в кафе и магазинах сети представлено около 1700 востребованных посетителями готовых блюд, продуктов, напитков, товаров для детей, автомобиля, дома и отдыха на природе, в том числе под собственной торговой маркой.

Для получения скидки при оплате через СБП на кассе АЗС необходимо зайти в мобильное приложение своего банка, выбрать раздел «оплата по QR-коду», отсканировать QR на платежном терминале и получить подтверждение операции. Также можно с помощью камеры смартфона отсканировать QR-код, после чего покупатель будет автоматически переведен в мобильное приложение своего банка.

Акция действует также при оплате в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», которое доступно для iOS и для Android в магазинах Huawei AppGallery и RuStore.

 

 

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Сеть АЗС «Газпромнефть»

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