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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Жители Омска нашили в парке сову с переломанными крыльями

Сломаны оба крыла. Омичи нашли в парке травмированную сову

13 сентября 2023, 09:53
Фото: Предоставлено Городу55

Жители Омска нашили в парке сову с переломанными крыльями

Птица нуждается в помощи.

Омичи нашли в парке сову с переломанными крыльями. Птицу осмотрели ветеринары. У совы диагностировали множественные обширные травмы, открытый перелом правого крыла и подозрение на закрытый перелом левого крыла.

Фото: Предоставлено Городу55

Подробности Городу55 рассказала омичка Ульяна Свиридова. Девушка ищет тех, кто может помочь птице.

«Нашли вот такое вот чудо-юдо. Подумали сначала, что это маленький совенок, но оказалось, что это достаточно уже оперившийся сыч, которому действительно нужна помощь», — сообщила Ульяна.
У птицы диагностировали переломы и множественные травмыУ птицы диагностировали переломы и множественные травмы
У птицы диагностировали переломы и множественные травмыУ птицы диагностировали переломы и множественные травмы
У птицы диагностировали переломы и множественные травмы
Фото: Предоставлено Городу55

В прошлом году омичи нашли молодую сову во дворе дома на улице 22 Апреля. Горожане обратились за помощью в Сибирское управление Росприроднадзора. К травмированному и напуганному птенцу выехала общественный инспектор в области обращения с животными.

Металась напуганная и раненая. Омичи нашли во дворе дома необычное животное
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#Омск#Травма#Помощь#Перелом#Ветеринар#Евгений Игишев#Живая природа#Сова
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