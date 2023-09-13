Сломаны оба крыла. Омичи нашли в парке травмированную сову

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Омичи нашли в парке сову с переломанными крыльями. Птицу осмотрели ветеринары. У совы диагностировали множественные обширные травмы, открытый перелом правого крыла и подозрение на закрытый перелом левого крыла.
Подробности Городу55 рассказала омичка Ульяна Свиридова. Девушка ищет тех, кто может помочь птице.
«Нашли вот такое вот чудо-юдо. Подумали сначала, что это маленький совенок, но оказалось, что это достаточно уже оперившийся сыч, которому действительно нужна помощь», — сообщила Ульяна.
В прошлом году омичи нашли молодую сову во дворе дома на улице 22 Апреля. Горожане обратились за помощью в Сибирское управление Росприроднадзора. К травмированному и напуганному птенцу выехала общественный инспектор в области обращения с животными.