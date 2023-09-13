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Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

иллюстрация

С сайта администрации Омска убрали информацию о чиновнике Дмитрии Махине

13 сентября 2023, 03:48
Фото: Город55
иллюстрация
В скором времени он официально вступит в должность мэра другого города.

С официального сайта администрации Омска убрали информацию о Дмитрии Махине. Еще недавно он был местным чиновником и руководил одним из департаментов.

По его началом работал департамент имущественных отношений. Помимо этого Махиня являлся заместителем мэра Омска Сергея Шелеста. Также он регулировал департамент архитектуры и градостроительства.

Ранее омский чиновник сообщал о том, что готовится к переезду. Он вместе с семьей отправляется в Томск. В начале сентября депутаты Думы этого города избрали Махиню мэром. Инаугурация еще не состоялась, ее должны провести в течение 15 дней после публикации соответствующего решения. Его приняли 5 сентября.

Отметим, что Махиня отработал в администрации Омска четыре года. С января 2019 ему поручили главенствовать в депимущества, а после решать вопросы города более детально в статусе вице-мэра.

Стало известно, кто займет место Махини на посту директора омского депимущества
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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Дмитрий Махиня#Депимущества#Алина Ясинская
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