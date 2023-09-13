С сайта администрации Омска убрали информацию о чиновнике Дмитрии Махине

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
С официального сайта администрации Омска убрали информацию о Дмитрии Махине. Еще недавно он был местным чиновником и руководил одним из департаментов.
По его началом работал департамент имущественных отношений. Помимо этого Махиня являлся заместителем мэра Омска Сергея Шелеста. Также он регулировал департамент архитектуры и градостроительства.
Ранее омский чиновник сообщал о том, что готовится к переезду. Он вместе с семьей отправляется в Томск. В начале сентября депутаты Думы этого города избрали Махиню мэром. Инаугурация еще не состоялась, ее должны провести в течение 15 дней после публикации соответствующего решения. Его приняли 5 сентября.
Отметим, что Махиня отработал в администрации Омска четыре года. С января 2019 ему поручили главенствовать в депимущества, а после решать вопросы города более детально в статусе вице-мэра.