С сайта администрации Омска убрали информацию о чиновнике Дмитрии Махине

Ранее омский чиновник сообщал о том, что готовится к переезду. Он вместе с семьей отправляется в Томск. В начале сентября депутаты Думы этого города избрали Махиню мэром. Инаугурация еще не состоялась, ее должны провести в течение 15 дней после публикации соответствующего решения. Его приняли 5 сентября.