Российская Госдума рассматривает возможность запрета WhatsApp

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Если Meta*, компания, которая разработала WhatsApp, будет добавлять функции для массового распространения информации, то российские власти могут пересмотреть свое отношение к этому мессенджеру, пишет fedpress.ru.
Решение о блокировке продуктов Meta* уже принималось ранее, но использование WhatsApp пока не было запрещено, так как он является средством общения. Недавно в мессенджере появилась новая функция — создание каналов, аналогичных тем, что есть в Telegram.
Однако пока эта функция доступна только в 150 странах, включая другие, но не включая Россию.
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ