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Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:36

Updated Сегодня, 18:36

Российская Госдума рассматривает возможность запрета WhatsApp

13 сентября 2023, 18:32
Возможно, в России запретят использование мессенджера WhatsApp из-за его новых функций. Такую возможность обсуждают в Госдуме.

Если Meta*, компания, которая разработала WhatsApp, будет добавлять функции для массового распространения информации, то российские власти могут пересмотреть свое отношение к этому мессенджеру, пишет fedpress.ru.

Решение о блокировке продуктов Meta* уже принималось ранее, но использование WhatsApp пока не было запрещено, так как он является средством общения. Недавно в мессенджере появилась новая функция — создание каналов, аналогичных тем, что есть в Telegram.

Однако пока эта функция доступна только в 150 странах, включая другие, но не включая Россию.

*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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